Крупные ЧП на канатных дорогах в мире в 2008-2021 годах
Ниже приводится справочная информация о крупных ЧП на канатных дорогах в мире в 2008-2021 годах.
23 мая 2021 года в Италии на канатной дороге, соединяющей населенный пункт Стреза на берегу озера Маджоре и гору Моттароне высотой почти 1,5 тысячи метров, обрушилась кабина. ЧП произошло за 300 метров до вершины горы в районе последнего пилона на максимальной высоте. Погибли 13 человек, двое тяжелораненых на вертолете были доставлены в Турин.
16 марта 2018 года вышла из строя канатная дорога в Гудаури (Грузия). Пострадали 11 человек, среди них были граждане России, Украины, Грузии и беременная гражданка Швеции. Все они были госпитализированы. Причиной аварии стали неправильные действия оператора "канатки". Причины возникновения инцидента устанавливали прибывшие в Гудаури эксперты французской международной компании "Бюро Веритас".
29 июня 2017 года в регионе Гальят на севере Пакистана в результате падения кабины канатной дороги 12 человек погибли, еще двое пострадали. Инцидент произошел из-за мощного ветра. По данным СМИ, фуникулер был установлен местными жителями самостоятельно без согласования с соответствующими ведомствами.
25 июня 2017 года в городе Гульмарг на севере Индии (штат Джамму и Кашмир) в результате падения кабины канатной дороги погибли семь человек. Из-за сильного ветра дерево обрушилось на трос канатной дороги, в результате чего кабина упала на землю. Порядка 150 человек оказались заблокированы в других кабинах, их удалось спасти.
В ночь на 19 февраля 2011 года в Кабардино-Балкарии неизвестные подорвали опору канатной дороги между станциями "Старый Кругозор" и "Мир" на Эльбрусе, в результате на землю рухнули 30 из 45 кабинок. Мощность взрывного устройства составляла около двух килограммов в тротиловом эквиваленте. Вскоре после этого в Эльбрусском районе республики был введен режим контртеррористической операции, отмененный только в начале ноября 2011 года. По данным Следственного комитета России, к взрыву причастны участники эльбрусского бандподполья Бузжигит Хаджиев, Магомед Залиханов и Хусейн Локьяев, уничтоженные во время спецопераций в 2011 году.
17 декабря 2008 года обломилась одна из опор канатной дороги Excalibur в районе горного курорта Уистлер (Канада). Тринадцать человек пострадали, более 50 человек оказались заблокированы в кабинках. В отчете Управления безопасности Британской Колумбии говорится, что причиной обрушения опоры канатной дороги стал лед, но какая-либо вина не возлагается на людей или организации.