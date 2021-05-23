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Крупные ЧП на канатных дорогах в мире в 2008-2021 годах

Крупные ЧП на канатных дорогах в мире в 2008-2021 годах - РИА Новости, 23.05.2021

Крупные ЧП на канатных дорогах в мире в 2008-2021 годах

Кабина фуникулера обрушилась на канатной дороге в Италии, соединяющей населенный пункт Стреза на берегу озера Маджоре и гору Моттароне высотой почти 1,5 тысячи... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T22:31

2021-05-23T22:31

2021-05-23T22:31

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Кабина фуникулера обрушилась на канатной дороге в Италии, соединяющей населенный пункт Стреза на берегу озера Маджоре и гору Моттароне высотой почти 1,5 тысячи метров, жертвами крушения стали 13 человек, двое тяжелораненых на вертолете были доставлены в Турин.Ниже приводится справочная информация о крупных ЧП на канатных дорогах в мире в 2008-2021 годах.23 мая 2021 года в Италии на канатной дороге, соединяющей населенный пункт Стреза на берегу озера Маджоре и гору Моттароне высотой почти 1,5 тысячи метров, обрушилась кабина. ЧП произошло за 300 метров до вершины горы в районе последнего пилона на максимальной высоте. Погибли 13 человек, двое тяжелораненых на вертолете были доставлены в Турин.16 марта 2018 года вышла из строя канатная дорога в Гудаури (Грузия). Пострадали 11 человек, среди них были граждане России, Украины, Грузии и беременная гражданка Швеции. Все они были госпитализированы. Причиной аварии стали неправильные действия оператора "канатки". Причины возникновения инцидента устанавливали прибывшие в Гудаури эксперты французской международной компании "Бюро Веритас".29 июня 2017 года в регионе Гальят на севере Пакистана в результате падения кабины канатной дороги 12 человек погибли, еще двое пострадали. Инцидент произошел из-за мощного ветра. По данным СМИ, фуникулер был установлен местными жителями самостоятельно без согласования с соответствующими ведомствами.25 июня 2017 года в городе Гульмарг на севере Индии (штат Джамму и Кашмир) в результате падения кабины канатной дороги погибли семь человек. Из-за сильного ветра дерево обрушилось на трос канатной дороги, в результате чего кабина упала на землю. Порядка 150 человек оказались заблокированы в других кабинах, их удалось спасти.В ночь на 19 февраля 2011 года в Кабардино-Балкарии неизвестные подорвали опору канатной дороги между станциями "Старый Кругозор" и "Мир" на Эльбрусе, в результате на землю рухнули 30 из 45 кабинок. Мощность взрывного устройства составляла около двух килограммов в тротиловом эквиваленте. Вскоре после этого в Эльбрусском районе республики был введен режим контртеррористической операции, отмененный только в начале ноября 2011 года. По данным Следственного комитета России, к взрыву причастны участники эльбрусского бандподполья Бузжигит Хаджиев, Магомед Залиханов и Хусейн Локьяев, уничтоженные во время спецопераций в 2011 году.17 декабря 2008 года обломилась одна из опор канатной дороги Excalibur в районе горного курорта Уистлер (Канада). Тринадцать человек пострадали, более 50 человек оказались заблокированы в кабинках. В отчете Управления безопасности Британской Колумбии говорится, что причиной обрушения опоры канатной дороги стал лед, но какая-либо вина не возлагается на людей или организации.

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