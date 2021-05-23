https://ria.ru/20210523/funikuler-1733540830.html

Число погибших при падении кабины фуникулера в Италии возросло до 13

Число погибших при падении кабины фуникулера в Италии возросло до 13 - РИА Новости, 23.05.2021

Число погибших при падении кабины фуникулера в Италии возросло до 13

При обрушении кабины фуникулера в Италии погибли 13 человек, сообщила в Twitter горноспасательная и спелеологическая служба. РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T16:48

2021-05-23T16:48

2021-05-23T19:42

падение кабины фуникулера в италии

пьемонт

турин

италия

в мире

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РИМ, 23 мая — РИА Новости, Александр Логунов. При обрушении кабины фуникулера в Италии погибли 13 человек, сообщила в Twitter горноспасательная и спелеологическая служба."Двое тяжелораненых на вертолете были доставлены в Турин", — добавили в ведомстве. ЧП произошло на канатной дороге, соединяющей населенный пункт Стреза на берегу озера Маджоре и гору Моттароне высотой почти полторы тысячи метров. Кабина фуникулера обрушилась за 300 метров до вершины горы в районе последнего пилона на максимальной высоте.Ранее стало известно, что двоих детей в тяжелом состоянии доставили в больницу Турина вертолетами. Один из них — пятилетний малыш на момент госпитализации находился в сознаний. Другой пострадавший в возрасте девяти лет получил множество переломов и серьезную черепно-мозговую травму.Известно, что фуникулер долгое время не работал из-за пандемии и локдауна, поездки возобновились месяц назад. В середине 2010-х на канатной дороге провели двухлетнее техобслуживание.

пьемонт

турин

италия

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падение кабины фуникулера в италии, пьемонт, турин, италия, в мире