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Число погибших при падении кабины фуникулера в Италии возросло до 13
Число погибших при падении кабины фуникулера в Италии возросло до 13 - РИА Новости, 23.05.2021
Число погибших при падении кабины фуникулера в Италии возросло до 13
При обрушении кабины фуникулера в Италии погибли 13 человек, сообщила в Twitter горноспасательная и спелеологическая служба. РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T16:48
2021-05-23T19:42
падение кабины фуникулера в италии
пьемонт
турин
италия
в мире
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РИМ, 23 мая — РИА Новости, Александр Логунов. При обрушении кабины фуникулера в Италии погибли 13 человек, сообщила в Twitter горноспасательная и спелеологическая служба."Двое тяжелораненых на вертолете были доставлены в Турин", — добавили в ведомстве. ЧП произошло на канатной дороге, соединяющей населенный пункт Стреза на берегу озера Маджоре и гору Моттароне высотой почти полторы тысячи метров. Кабина фуникулера обрушилась за 300 метров до вершины горы в районе последнего пилона на максимальной высоте.Ранее стало известно, что двоих детей в тяжелом состоянии доставили в больницу Турина вертолетами. Один из них — пятилетний малыш на момент госпитализации находился в сознаний. Другой пострадавший в возрасте девяти лет получил множество переломов и серьезную черепно-мозговую травму.Известно, что фуникулер долгое время не работал из-за пандемии и локдауна, поездки возобновились месяц назад. В середине 2010-х на канатной дороге провели двухлетнее техобслуживание.
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падение кабины фуникулера в италии, пьемонт, турин, италия, в мире

Число погибших при падении кабины фуникулера в Италии возросло до 13

16:48 23.05.2021 (обновлено: 19:42 23.05.2021)
 
© REUTERS / Italian police Сотрудники полиции и спасатели на месте падения кабины фуникулера в Пьемонте, Италия
Сотрудники полиции и спасатели на месте падения кабины фуникулера в Пьемонте, Италия - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© REUTERS / Italian police
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РИМ, 23 мая — РИА Новости, Александр Логунов. При обрушении кабины фуникулера в Италии погибли 13 человек, сообщила в Twitter горноспасательная и спелеологическая служба.
"Двое тяжелораненых на вертолете были доставлены в Турин", — добавили в ведомстве.
ЧП произошло на канатной дороге, соединяющей населенный пункт Стреза на берегу озера Маджоре и гору Моттароне высотой почти полторы тысячи метров. Кабина фуникулера обрушилась за 300 метров до вершины горы в районе последнего пилона на максимальной высоте.
Ранее стало известно, что двоих детей в тяжелом состоянии доставили в больницу Турина вертолетами. Один из них — пятилетний малыш на момент госпитализации находился в сознаний. Другой пострадавший в возрасте девяти лет получил множество переломов и серьезную черепно-мозговую травму.
Известно, что фуникулер долгое время не работал из-за пандемии и локдауна, поездки возобновились месяц назад. В середине 2010-х на канатной дороге провели двухлетнее техобслуживание.
 
Падение кабины фуникулера в ИталииПьемонтТуринИталияВ мире
 
 
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