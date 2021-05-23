https://ria.ru/20210523/funikuler-1733532602.html

В Италии упала кабина фуникулера, есть погибшие

В Италии упала кабина фуникулера, есть погибшие - РИА Новости, 23.05.2021

В Италии упала кабина фуникулера, есть погибшие

Восемь человек погибли при крушении кабины фуникулера на севере Италии, сообщил РИА Новости представитель горноспасательной и спелеологической службы северной... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T15:02

2021-05-23T15:02

2021-05-23T17:10

падение кабины фуникулера в италии

пьемонт

в мире

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РИМ, 23 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Восемь человек погибли при крушении кабины фуникулера на севере Италии, сообщил РИА Новости представитель горноспасательной и спелеологической службы северной области Пьемонт."В кабине находились десять человек, подтверждаю, что восемь из них погибли. Два ребенка в тяжелом состоянии доставлены в больницу Турина", — сказал он. По словам собеседника агентства, спасатели почти завершили работы на месте крушения и начали опознание жертв. Инцидент произошел на канатной дороге, соединяющей населенный пункт Стреза на берегу озера Лаго Маджоре и гору Монтероне высотой почти полторы тысячи метров. Обрушение линии фуникулера произошло за 300 метров до вершины горы, в районе последнего пилона, на максимальной высоте. На фото с места видно, что серьезно поврежденный вагон лежит на просеке в лесном массиве.Как отмечается на сайте канатной дороги, фуникулер вернулся к работе после локдауна месяц назад.

пьемонт

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

падение кабины фуникулера в италии, пьемонт, в мире