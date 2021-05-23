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В Италии при крушении фуникулера погибли восемь человек

В Италии при крушении фуникулера погибли восемь человек - РИА Новости, 23.05.2021

В Италии при крушении фуникулера погибли восемь человек

По меньшей мере восемь человек погибли при крушении кабины фуникулера в итальянской области Пьемонт, сообщает новостной телеканал Rainews24. РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T14:35

2021-05-23T14:35

2021-05-23T17:43

падение кабины фуникулера в италии

пьемонт

италия

происшествия

в мире

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РИМ, 23 мая – РИА Новости, Александр Логунов. По меньшей мере восемь человек погибли при крушении кабины фуникулера в итальянской области Пьемонт, сообщает новостной телеканал Rainews24.Инцидент произошел в воскресенье на канатной дороге, соединяющий населенный пункт Стреза на берегу озера Лаго Маджоре и гору Монтероне высотой почти 1,5 тысячи метров. По информации телеканала, в вагоне находились чуть более 10 человек. Обрушение произошло за 100 метров до вершины горы.На месте работают спасательные службы.По его словам, работы на месте крушения "почти завершены", экстренные службы начали опознание жертв. На переданной им фотографии серьезно поврежденный вагон лежит в просеке в лесном массиве.Как отмечается на сайте канатной дороги, фуникулер вернулся к работе после локдауна месяц назад.

пьемонт

италия

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2021

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Спасатели на месте падения кабины фуникулера в Италии Спасатели на месте падения кабины фуникулера в Италии 2021-05-23T14:35 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

падение кабины фуникулера в италии, пьемонт, италия, происшествия, в мире