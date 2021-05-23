https://ria.ru/20210523/frantsiya-1733566293.html

Посла Белоруссии вызвали в МИД Франции

Посла Белоруссии вызвали в МИД Франции - РИА Новости, 23.05.2021

Посла Белоруссии вызвали в МИД Франции

Посол Белоруссии вызван в МИД Франции после инцидента с лайнером Ryanair в Белоруссии, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на французское министерство. РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T20:52

2021-05-23T20:52

2021-05-23T21:00

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ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Посол Белоруссии вызван в МИД Франции после инцидента с лайнером Ryanair в Белоруссии, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на французское министерство."Посол Белоруссии вызван сегодня вечером в МИД Франции", - отмечает телеканал.Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место прибыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась. В Минобороны Белоруссии заявляли, что после получения информации о наличии в воздушном пространстве страны самолета с возможным минированием дежурные силы ПВО были приведены в готовность номер один, а воздушное судно, на борту которого свыше 120 пассажиров, в аэропорт Минска сопровождал МиГ-29.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал ситуацию с самолетом Ryanair в Минске неприемлемой и призвал Европу к жесткому и единому ответу.

https://ria.ru/20210523/frantsiya-1733556509.html

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задержание основателя telegram-канала nexta, франция, белоруссия, в мире