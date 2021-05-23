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В Госдуме ответили на слова британского министра обороны о России

В Госдуме ответили на слова британского министра обороны о России - РИА Новости, 23.05.2021

В Госдуме ответили на слова британского министра обороны о России

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова министра обороны Британии Бена Уоллеса о том, что Россия представляет угрозу для страны, заявив, что это... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T14:28

2021-05-23T14:28

2021-05-23T14:41

россия

руслан бальбек

госдума рф

великобритания

безопасность

политика

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова министра обороны Британии Бена Уоллеса о том, что Россия представляет угрозу для страны, заявив, что это "фантазии английских политиков".Ранее Уоллес заявил о повышенной активности российских кораблей у берегов Великобритании. Он назвал Россию "противником, который представляет угрозу номер один".Депутат отметил, что объективных причин для подобных заявлений со стороны Великобритании нет, значит, "это что-то личное, мол, как эти русские посмели... наращивать военный потенциал без нашего одобрения".

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россия, руслан бальбек, госдума рф, великобритания, безопасность, политика