В Евросовете пригрозили Минску последствиями из-за инцидента с самолетом
21:51 23.05.2021 (обновлено: 22:01 23.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк5-й Саммит Восточного партнерства в Брюсселе. 24 ноября 2017
БРЮССЕЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель пообещал, что инцидент с самолетом Ryanair в Минске "не останется без последствий".
"Этот инцидент не останется без последствий. Лидеры ЕС обсудят это беспрецедентное происшествие завтра в ходе Европейского совета", - говорится в распространенном в воскресенье заявлении Мишеля.
На саммите Евросоюза в Брюсселе в понедельник европейские лидеры намерены обсудить посадку следовавшего в воскресенье из Афин в Вильнюс лайнера, а также возможное расширение санкций против Белоруссии в связи с этим инцидентом.
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.