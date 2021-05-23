https://ria.ru/20210523/evrosovet-1733570238.html

В Евросовете пригрозили Минску последствиями из-за инцидента с самолетом

В Евросовете пригрозили Минску последствиями из-за инцидента с самолетом - РИА Новости, 23.05.2021

В Евросовете пригрозили Минску последствиями из-за инцидента с самолетом

Глава Евросовета Шарль Мишель пообещал, что инцидент с самолетом Ryanair в Минске "не останется без последствий". РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T21:51

2021-05-23T21:51

2021-05-23T22:01

задержание основателя telegram-канала nexta

евросовет

минск

белоруссия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель пообещал, что инцидент с самолетом Ryanair в Минске "не останется без последствий".На саммите Евросоюза в Брюсселе в понедельник европейские лидеры намерены обсудить посадку следовавшего в воскресенье из Афин в Вильнюс лайнера, а также возможное расширение санкций против Белоруссии в связи с этим инцидентом.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210523/samolet-1733567296.html

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, евросовет, минск, белоруссия, в мире