https://ria.ru/20210523/dubai-1732973076.html

Содом у моря. Секс, наркотики и рулетки на закрытых вечеринках в Дубае

Содом у моря. Секс, наркотики и рулетки на закрытых вечеринках в Дубае - РИА Новости, 23.05.2021

Содом у моря. Секс, наркотики и рулетки на закрытых вечеринках в Дубае

Заинтересованные в талантливых экспатах ОАЭ либерализовали законодательство. Иностранным специалистам разрешили покупать алкоголь и жить совместно без... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T08:00

2021-05-23T08:00

2021-05-23T08:08

дубай (эмират)

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Софья Мельничук, Ксения Мельникова. Заинтересованные в талантливых экспатах ОАЭ либерализовали законодательство. Иностранным специалистам разрешили покупать алкоголь и жить совместно без регистрации брака. Но не стоит обольщаться: в мусульманской стране правила по-прежнему очень строгие. И девушкам, которым агентства предлагают сказочную жизнь с богатыми клиентами, все так же грозит тюрьма. В особенностях непубличного быта эмирата, прозванного "содомом у моря", разбирались корреспонденты РИА Новости.Работа на страх и риск"Работа на выезд к своим клиентам + клуб. Минимальная ставка с клиента от 150-250 долларов чистыми, чай и допы (дополнительные деньги. — Прим. ред.) все ваше. Выплаты ежедневные. Клиенты наши все богатые, красивые. Девочкам помимо чаевых бывают подарки делают или шоппинг. Режим работы с 22:00 до 03:00, без штрафов и отработок", — так в одной из популярных соцсетей пользователь Милана Бондюэлька зазывает девушек в Дубай."Совершенно не важно какие у тебя внешние данные, главное — целеустремленность, и желание зарабатывать, ну и конечно возраст от 18-30 лет!" — обрисовывает перспективы в ОАЭ некая Анжела Анжела. Обещает доход в тысячу долларов за ночь, бассейн, полную безопасность и конфиденциальность. "Если тебе нравится находиться в обществе обеспеченных мужчин, то точно напиши или позвони нам!!" Орфография и пунктуация авторов сохранены.Попасть в Дубай на такую работу можно и через специальные агентства. Их сайты выглядят куда солиднее постов в соцсетях. Работницам эскорта обещают "яркую обеспеченную жизнь среди самых достойных представителей общества", "дорогие подарки, материальную поддержку от мужчин и полезные знакомства в узком кругу". Чтобы "приблизить радостные моменты жизни", нужно заполнить анкету: указать рост, вес, возраст, прикрепить фото в купальнике и портрет без фотошопа. Онлайн-тест поможет рассчитать потенциальный заработок. Правда, чтобы получить результат, нужно оставить контактные данные для менеджера.Девушки отправляются в Эмираты в надежде на большие деньги и "элитное общество" на свой страх и риск. Об опасности угодить в рабство предупреждают давно. Конечно, такое происходит не повсеместно, но далеко не любой работодатель надежен. И уж если приглашают "пообщаться с клиентами", можно запросто попасть в тюрьму.В апреле русскоязычные СМИ смаковали историю, произошедшую в апартаментах Dubai Marina. Двенадцать девушек из Украины, Белоруссии и Молдавии позировали обнаженными на балконе. Видеозапись попала в соцсети. Моделям грозили крупные штрафы и несколько лет тюрьмы. Итог — двадцать дней в заключении и депортация. Дубай для них, скорее всего, закрыт навсегда. И они еще легко отделались.Закон суровЗа решетку отправляли и за менее провокационные выходки. В Эмиратах шариат — исламское право. До недавнего времени парам нельзя было даже держаться за руки на людях, жить в одной квартире или гостиничном номере, если не зарегистрирован брак. На приобретение алкоголя нужно было разрешение от властей. Обычно на это смотрели сквозь пальцы. В отелях не требовали свидетельство о браке, бармены не просили официальный допуск к спиртному. Создавалось обманчивое ощущение, что законы существуют лишь на бумаге. Но это не отменяло того, что гомосексуализм карается смертной казнью, а проституция — поркой. У тех, кому не везло, были крупные неприятности.Вот только несколько примеров. Джейми Харрон из Шотландии коснулся бедра другого мужчины в баре, где собирались представители нетрадиционной сексуальной ориентации, по его уверениям — случайно. Три месяца тюрьмы. Правда, из-за общественного резонанса его вскоре выпустили. Другой британец Джамиль Мукадам попал под следствие за то, что показал средний палец подрезавшему его водителю. Гражданин ЮАР отвел невесту к гинекологу, и вместе с радостной новостью о беременности пара получила месяц ареста — свидетельства о браке не было. Обвинения с них потом все же сняли.Либерализация в пустынеНо в конце 2020-го иностранцам стало куда спокойнее: законы изменились. На фоне пандемии экономику трясло, и власти решили облегчить жизнь зарубежным инвесторам, бизнесменам, специалистам и туристам, ведь приезжих в стране — до 85 процентов. С ноября можно легально покупать, хранить и употреблять алкоголь. Не связанным кровными или брачными узами мужчинам и женщинам — жить вместе. Развестись — там, где заключали брак (раньше — лишь в ОАЭ). То же самое касается вступления в права наследства.Не забыли и о женщинах. Домогательства отныне караются строже. "Убийство чести" за "позор семьи" приравняли к обычному убийству. Однако жительницам Эмиратов по-прежнему нельзя курить на улице, одеваться в вычурную или полупрозрачную одежду, демонстрировать зону декольте. И выходить замуж за немусульманина.Нравы — строгие, вечеринки — закрытыеДубай и до этой либерализации слыл самым свободным эмиратом. Местные любят развлекаться с размахом на закрытых вечеринках. "Там царит такой угар и разврат! Вкус запретной свободы", — рассказывает РИА Новости Сандро, близкий к организаторам этих дубайских тусовок и сам не раз в них участвовавший. Он попросил не называть полное имя — боится, что его разоблачат и больше не пустят. Тем более что иностранцам попасть туда практически невозможно — даже самым богатым и отчаянным. Места засекречены, непроверенных людей там просто не бывает, подчеркивает Сандро. Обычно тусовки устраивают в каком-нибудь небоскребе. Без вывесок, но с человеком на входе. "Приглашенные называют пароль, поднимаются на нужный этаж. Непримечательная дверь — а за ней казино с рулеткой и столами для покера, бар с диджеями и девочки на сцене. Как правило, это русские, украинки и белоруски, их легко "снять". Арабских девушек не бывает, зато местные парни открыто принимают наркотики: кислоту, траву, кокаин", — говорит москвич Алекс, посетивший однажды такое сборище.Пообщаться с самими девушками РИА Новости не удалось. "Это и неудивительно. Каждая подписывает договор о неразглашении, за что полагается подарок — как минимум полторы тысячи долларов. Если кто-то что-то разболтает, в лучшем случае вышлют из страны, в худшем — отправят за решетку", — отмечает Сандро.Вечеринки в Дубае — на любой вкус и кошелек. И не только в небоскребах. Арабы любят кататься на яхтах, кутить на загородных виллах. Есть еще afterparty для избранных. Начинаются гораздо позже, часа в три ночи и — до самого утра. Зависают там в любой день недели. "Если иностранцы через кого-то и просачиваются на эти тусовки, они многим рискуют. При полицейской облаве туристов подставят первыми — им в итоге придется за всех отдуваться, а вот местным ребятам, скорее всего, ничего не будет, они на особом счету", — уверяет Алекс. Это подтверждает статистика World Prison Brief. Почти 88 процентов заключенных в ОАЭ — иностранцы. Изменения в законах, по задумке властей, должны привлечь талантливых и богатых экспатов, готовых вкладывать деньги в местный бизнес. Но не стоит обманываться: нравы там не станут более свободными. Во всяком случае, любительниц позировать на балконах голышом это точно не коснется.

https://ria.ru/20180930/1529589963.html

https://ria.ru/20180807/1526060931.html

дубай (эмират)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дубай (эмират)