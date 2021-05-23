https://ria.ru/20210523/dtp-1733493273.html

Движение на МКАД, где столкнулись три автомобиля, восстановлено

Движение на МКАД, где столкнулись три автомобиля, восстановлено - РИА Новости, 23.05.2021

Движение на МКАД, где столкнулись три автомобиля, восстановлено

Движение на МКАД, где столкнулись три автомобиля, восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T00:05

2021-05-23T00:05

2021-05-23T00:05

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Движение на МКАД, где столкнулись три автомобиля, восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее сообщалось, что на внешней стороне 37-го километра МКАД в Москве столкнулись три автомобиля, один из них загорелся. Движение было затруднено на четыре километра."Движение восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210522/dtp-1733492097.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия