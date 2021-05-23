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Движение на МКАД, где столкнулись три автомобиля, восстановлено
Движение на МКАД, где столкнулись три автомобиля, восстановлено - РИА Новости, 23.05.2021
Движение на МКАД, где столкнулись три автомобиля, восстановлено
Движение на МКАД, где столкнулись три автомобиля, восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T00:05
2021-05-23T00:05
2021-05-23T00:05
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Движение на МКАД, где столкнулись три автомобиля, восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее сообщалось, что на внешней стороне 37-го километра МКАД в Москве столкнулись три автомобиля, один из них загорелся. Движение было затруднено на четыре километра."Движение восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210522/dtp-1733492097.html
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москва, происшествия