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Диетолог объяснила резкую тягу к сладкому или соленому
Диетолог объяснила резкую тягу к сладкому или соленому - РИА Новости, 23.05.2021
Диетолог объяснила резкую тягу к сладкому или соленому
Почему иногда возникает непреодолимое желание съесть что-то соленое или сладкое и о чем это может сигнализировать, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T02:13
2021-05-23T02:13
2021-05-23T02:13
сладкое
ирина бережная
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Почему иногда возникает непреодолимое желание съесть что-то соленое или сладкое и о чем это может сигнализировать, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.В случае с резкой тягой к соленому прежде всего следует обратить внимание на то, как часто она появляется, советует врач. Не стоит беспокоиться, если подобное желание возникает у человека лишь изредка, считает она. Возможно, в его рационе просто не хватает хлора, ведь многие люди специально ограничивают употребление соли, стремясь к здоровому питанию. Но если желание досолить пищу преследует вас постоянно, стоит насторожиться, отметила врач.Внезапное стремление к сладкому, по ее словам, встречается гораздо чаще, но также не указывает на проблемы со здоровьем, если возникает "разово" или время от времени. Причиной этой тяги диетолог назвала большой расход энергии и необходимость обеспечить ее приток, Сделать это быстро можно за счет углеводов, которые есть в сладостях. "Сладкого может хотеться после физической нагрузки, после умственной нагрузки, потому что расход глюкозы очень высокий. Плюс часто хочется шоколада, потому что в нем есть серотонин, это гормон настроения", – объяснила Ирина Бережная в интервью радио Sputnik.
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сладкое, ирина бережная, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости.
Почему иногда возникает непреодолимое желание съесть что-то соленое или сладкое и о чем это может сигнализировать, рассказала в интервью радио Sputnik
кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная
.
В случае с резкой тягой к соленому прежде всего следует обратить внимание на то, как часто она появляется, советует врач. Не стоит беспокоиться, если подобное желание возникает у человека лишь изредка, считает она. Возможно, в его рационе просто не хватает хлора, ведь многие люди специально ограничивают употребление соли, стремясь к здоровому питанию. Но если желание досолить пищу преследует вас постоянно, стоит насторожиться, отметила врач.
"Если такая потребность возникает постоянно, люди переедают соли, добавляют ее все больше, но еда все равно кажется несоленой, то стоит искать серьезные заболевания. Как правило, это заболевания надпочечников, но такие случаи бывают довольно редко", – сказала Ирина Бережная.
Внезапное стремление к сладкому, по ее словам, встречается гораздо чаще, но также не указывает на проблемы со здоровьем, если возникает "разово" или время от времени. Причиной этой тяги диетолог назвала большой расход энергии и необходимость обеспечить ее приток, Сделать это быстро можно за счет углеводов, которые есть в сладостях.
"Сладкого может хотеться после физической нагрузки, после умственной нагрузки, потому что расход глюкозы очень высокий. Плюс часто хочется шоколада, потому что в нем есть серотонин, это гормон настроения", – объяснила Ирина Бережная в интервью радио Sputnik.