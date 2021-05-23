https://ria.ru/20210523/dietolog-1733497690.html

Диетолог объяснила резкую тягу к сладкому или соленому

Диетолог объяснила резкую тягу к сладкому или соленому - РИА Новости, 23.05.2021

Диетолог объяснила резкую тягу к сладкому или соленому

Почему иногда возникает непреодолимое желание съесть что-то соленое или сладкое и о чем это может сигнализировать, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T02:13

2021-05-23T02:13

2021-05-23T02:13

сладкое

ирина бережная

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Почему иногда возникает непреодолимое желание съесть что-то соленое или сладкое и о чем это может сигнализировать, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.В случае с резкой тягой к соленому прежде всего следует обратить внимание на то, как часто она появляется, советует врач. Не стоит беспокоиться, если подобное желание возникает у человека лишь изредка, считает она. Возможно, в его рационе просто не хватает хлора, ведь многие люди специально ограничивают употребление соли, стремясь к здоровому питанию. Но если желание досолить пищу преследует вас постоянно, стоит насторожиться, отметила врач.Внезапное стремление к сладкому, по ее словам, встречается гораздо чаще, но также не указывает на проблемы со здоровьем, если возникает "разово" или время от времени. Причиной этой тяги диетолог назвала большой расход энергии и необходимость обеспечить ее приток, Сделать это быстро можно за счет углеводов, которые есть в сладостях. "Сладкого может хотеться после физической нагрузки, после умственной нагрузки, потому что расход глюкозы очень высокий. Плюс часто хочется шоколада, потому что в нем есть серотонин, это гормон настроения", – объяснила Ирина Бережная в интервью радио Sputnik.

https://rsport.ria.ru/20210522/khleb-1733131069.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сладкое, ирина бережная, здоровье - общество, общество