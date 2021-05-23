Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210523/dietolog-1733497690.html
Диетолог объяснила резкую тягу к сладкому или соленому
Диетолог объяснила резкую тягу к сладкому или соленому - РИА Новости, 23.05.2021
Диетолог объяснила резкую тягу к сладкому или соленому
Почему иногда возникает непреодолимое желание съесть что-то соленое или сладкое и о чем это может сигнализировать, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T02:13
2021-05-23T02:13
сладкое
ирина бережная
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732187463_0:138:1920:1218_1920x0_80_0_0_3025ddb6bb79c8987994cd5f36eebe17.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Почему иногда возникает непреодолимое желание съесть что-то соленое или сладкое и о чем это может сигнализировать, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.В случае с резкой тягой к соленому прежде всего следует обратить внимание на то, как часто она появляется, советует врач. Не стоит беспокоиться, если подобное желание возникает у человека лишь изредка, считает она. Возможно, в его рационе просто не хватает хлора, ведь многие люди специально ограничивают употребление соли, стремясь к здоровому питанию. Но если желание досолить пищу преследует вас постоянно, стоит насторожиться, отметила врач.Внезапное стремление к сладкому, по ее словам, встречается гораздо чаще, но также не указывает на проблемы со здоровьем, если возникает "разово" или время от времени. Причиной этой тяги диетолог назвала большой расход энергии и необходимость обеспечить ее приток, Сделать это быстро можно за счет углеводов, которые есть в сладостях. "Сладкого может хотеться после физической нагрузки, после умственной нагрузки, потому что расход глюкозы очень высокий. Плюс часто хочется шоколада, потому что в нем есть серотонин, это гормон настроения", – объяснила Ирина Бережная в интервью радио Sputnik.
https://rsport.ria.ru/20210522/khleb-1733131069.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732187463_225:0:1920:1271_1920x0_80_0_0_16fb879e8d215e4c12910304950d367d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сладкое, ирина бережная, здоровье - общество, общество

Диетолог объяснила резкую тягу к сладкому или соленому

02:13 23.05.2021
 
© Pixabay / jarmolukСладкое
Сладкое - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© Pixabay / jarmoluk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Почему иногда возникает непреодолимое желание съесть что-то соленое или сладкое и о чем это может сигнализировать, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.
В случае с резкой тягой к соленому прежде всего следует обратить внимание на то, как часто она появляется, советует врач. Не стоит беспокоиться, если подобное желание возникает у человека лишь изредка, считает она. Возможно, в его рационе просто не хватает хлора, ведь многие люди специально ограничивают употребление соли, стремясь к здоровому питанию. Но если желание досолить пищу преследует вас постоянно, стоит насторожиться, отметила врач.
"Если такая потребность возникает постоянно, люди переедают соли, добавляют ее все больше, но еда все равно кажется несоленой, то стоит искать серьезные заболевания. Как правило, это заболевания надпочечников, но такие случаи бывают довольно редко", – сказала Ирина Бережная.
Внезапное стремление к сладкому, по ее словам, встречается гораздо чаще, но также не указывает на проблемы со здоровьем, если возникает "разово" или время от времени. Причиной этой тяги диетолог назвала большой расход энергии и необходимость обеспечить ее приток, Сделать это быстро можно за счет углеводов, которые есть в сладостях.
"Сладкого может хотеться после физической нагрузки, после умственной нагрузки, потому что расход глюкозы очень высокий. Плюс часто хочется шоколада, потому что в нем есть серотонин, это гормон настроения", – объяснила Ирина Бережная в интервью радио Sputnik.
Хлеб - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
Вчера, 05:30ЗОЖ
Диетолог рассказала о неожиданной пользе хлеба
 
сладкоеИрина БережнаяЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:41Утверждены правила поддержки проектов в сфере искусственного интеллекта
10:25Пригожин оценил результаты Евровидения
10:15Эксперты рассказали, с какой банковской картой лучше ехать за границу
10:08Победитель Евровидения-2021 от радости порвал штаны прямо на сцене
09:59В СК проконтролируют дело о пожаре в Удмуртии, где погибли четверо детей
09:46В Крыму назвали условия Киева по подаче воды возмутительными
09:35Москвичам пообещали дождь с грозой и июньское тепло
09:33Чернышенко рассказал, как увеличить турпоток в Долину гейзеров
09:22В США рассказали, почему Ту-95МС превосходит американский аналог
09:20На Украине упал воздушный шар, один человек погиб
09:10Эксперты выяснили, на что копят российские школьники
08:59Чернышенко посетил Кроноцкий заповедник
08:53Мэр Собянин заявил, что Москва справилась с пандемией лучше, чем мировые города
08:40Чернышенко оценил перспективы экотуризма в России
08:30Собянин заявил о готовности Москвы к проведению ЕГЭ
08:20Экономист назвал главную причину волатильности биткоина
08:11Россиянам рассказали, как защитить от мошенников счета и персональные данные
07:42Число погибших во время горного этапа ультрамарафона на северо-западе Китая выросло до 21
07:34"Неожиданный результат": победу на Евровидении одержали итальянцы
07:05Эксперты заявили о неизбежности утечки биометрии
Лента новостейМолния