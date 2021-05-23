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В Белоруссии возбудили дело после экстренной посадки самолета в Минске
В Белоруссии возбудили дело после экстренной посадки самолета в Минске - РИА Новости, 23.05.2021
В Белоруссии возбудили дело после экстренной посадки самолета в Минске
МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании экстренно севшего в... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T18:24
2021-05-23T19:06
задержание основателя telegram-канала nexta
мвд белоруссии
вильнюс
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании экстренно севшего в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair."По данному факту Октябрьским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в его Telegram-канале.По данным следствия, днем 23 мая поступила информация о минировании самолёта, совершавшего рейс Афины-Вильнюс. Для проверки полученных сведений самолет приземлился в Национальном аэропорту ''Минск''. Сообщается, что на место происшествия были направлены "саперно-пиротехническая группа МВД и следственно-оперативная группа", "взрывных устройств не обнаружено".Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Позже там уточнили, что предварительно информация о минировании не подтвердилась, самолет готовится к вылету. В Минобороны Белоруссии заявляли, что после получения информации о наличии в воздушном пространстве страны самолета с возможным минированием дежурные силы ПВО были приведены в готовность №1, а воздушное судно, на борту которого свыше 120 пассажиров, в аэропорт Минска сопровождал МиГ-29.Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел на этом самолете, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до пятнадцати лет лишения свободы.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20210523/zaderzhanie-1733543625.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, мвд белоруссии, вильнюс, минск, белоруссия, в мире

В Белоруссии возбудили дело после экстренной посадки самолета в Минске

18:24 23.05.2021 (обновлено: 19:06 23.05.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкЗдание национального аэропорта "Минск"
Здание национального аэропорта Минск - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Андрей Александров
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МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании экстренно севшего в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair.
"По данному факту Октябрьским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в его Telegram-канале.
По данным следствия, днем 23 мая поступила информация о минировании самолёта, совершавшего рейс Афины-Вильнюс. Для проверки полученных сведений самолет приземлился в Национальном аэропорту ''Минск''. Сообщается, что на место происшествия были направлены "саперно-пиротехническая группа МВД и следственно-оперативная группа", "взрывных устройств не обнаружено".
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
17:23
Тихановская призвала исключить Белоруссию из ICAO из-за задержания Протасевича
Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Позже там уточнили, что предварительно информация о минировании не подтвердилась, самолет готовится к вылету. В Минобороны Белоруссии заявляли, что после получения информации о наличии в воздушном пространстве страны самолета с возможным минированием дежурные силы ПВО были приведены в готовность №1, а воздушное судно, на борту которого свыше 120 пассажиров, в аэропорт Минска сопровождал МиГ-29.
Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел на этом самолете, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до пятнадцати лет лишения свободы.
Министерство иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
18:18
Германия призвала Белоруссию объяснить задержание Протасевича
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaМВД БелоруссииВильнюсМинскБелоруссияВ мире
 
 
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