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В Югре после нападения на экс-депутата завели дело о побоях
В Югре после нападения на экс-депутата завели дело о побоях - РИА Новости, 23.05.2021
В Югре после нападения на экс-депутата завели дело о побоях
Уголовное дело по статье о побоях возбудили в Ханты-Мансийском автономном округе после нападения на журналиста издания TochkaNews.ru, экс-депутата Антона... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T10:49
2021-05-23T10:49
россия
единая россия
ксения собчак
югорск
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 мая - РИА Новости. Уголовное дело по статье о побоях возбудили в Ханты-Мансийском автономном округе после нападения на журналиста издания TochkaNews.ru, экс-депутата Антона Пантина, ранее выражавшего готовность открыть и возглавить предвыборный штаб Ксении Собчак в Югре, сообщили РИА Новости в региональном УМВД.Ранее Пантин сообщил в соцсетях, что на него совершено нападение со стороны человека в маске, который, как утверждал бывший депутат, "напал сзади, бил профессионально". Журналист не исключил, что произошедшее связано с его желанием участвовать в выборах в думу города Югорск. В окружном управлении МВД заявляли РИА Новости, что он обратился к правоохранителям, после чего была организована проверка."Возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои". Лицо, предварительно причастное к нанесению побоев, установлено, с ним работают полицейские. Он не дает пока никаких пояснений", - сказал собеседник агентства.По его словам, подозреваемый не имеет отношения к политике или общественной деятельности, ранее не привлекался к административной или уголовной ответственности. "Законопослушный гражданин, у него рабочая специальность", - добавили в ведомстве.Пантин, в частности, известен тем, что осенью 2017 года выражал готовность возглавить в Югре предвыборный штаб Ксении Собчак, выдвигавшейся в качестве кандидата в президенты РФ.Он также являлся депутатом думы Югорска, однако в апреле 2019 года его лишили мандата в связи с утратой доверия из-за нарушений по итогам декларационной кампании 2017 года. Сам же журналист предполагал, что решение связано с его оппозиционной деятельностью и общественной активностью.Кроме того, весной 2020 года на Пантина напал депутат местной думы Владимир Бендус, которого за участие в этом конфликте исключили из партии "Единая Россия".
https://radiosputnik.ria.ru/20210406/volchek-1604418869.html
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россия, единая россия, ксения собчак, югорск, происшествия

В Югре после нападения на экс-депутата завели дело о побоях

10:49 23.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 мая - РИА Новости. Уголовное дело по статье о побоях возбудили в Ханты-Мансийском автономном округе после нападения на журналиста издания TochkaNews.ru, экс-депутата Антона Пантина, ранее выражавшего готовность открыть и возглавить предвыборный штаб Ксении Собчак в Югре, сообщили РИА Новости в региональном УМВД.
Ранее Пантин сообщил в соцсетях, что на него совершено нападение со стороны человека в маске, который, как утверждал бывший депутат, "напал сзади, бил профессионально". Журналист не исключил, что произошедшее связано с его желанием участвовать в выборах в думу города Югорск. В окружном управлении МВД заявляли РИА Новости, что он обратился к правоохранителям, после чего была организована проверка.
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"Возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои". Лицо, предварительно причастное к нанесению побоев, установлено, с ним работают полицейские. Он не дает пока никаких пояснений", - сказал собеседник агентства.
По его словам, подозреваемый не имеет отношения к политике или общественной деятельности, ранее не привлекался к административной или уголовной ответственности. "Законопослушный гражданин, у него рабочая специальность", - добавили в ведомстве.
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Пантин, в частности, известен тем, что осенью 2017 года выражал готовность возглавить в Югре предвыборный штаб Ксении Собчак, выдвигавшейся в качестве кандидата в президенты РФ.
Он также являлся депутатом думы Югорска, однако в апреле 2019 года его лишили мандата в связи с утратой доверия из-за нарушений по итогам декларационной кампании 2017 года. Сам же журналист предполагал, что решение связано с его оппозиционной деятельностью и общественной активностью.
Кроме того, весной 2020 года на Пантина напал депутат местной думы Владимир Бендус, которого за участие в этом конфликте исключили из партии "Единая Россия".
 
РоссияЕдиная РоссияКсения СобчакЮгорскПроисшествия
 
 
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