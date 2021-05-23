https://ria.ru/20210523/dannye-1733503628.html
Россиянам рассказали, как защитить от мошенников счета и персональные данные
Россиянам рассказали, как защитить от мошенников счета и персональные данные - РИА Новости, 23.05.2021
Россиянам рассказали, как защитить от мошенников счета и персональные данные
Россиянам, чтобы обезопасить свои банковские счета и персональные данные от кибермошенников, стоит проявлять осмотрительность при общении в социальных сетях, не РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T08:11
2021-05-23T08:11
2021-05-23T08:11
россия
россельхозбанк
технологии
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россиянам, чтобы обезопасить свои банковские счета и персональные данные от кибермошенников, стоит проявлять осмотрительность при общении в социальных сетях, не публиковать лишнюю информацию о себе в интернете, использовать отдельный гаджет для управления своими финансами, посоветовали РИА Новости эксперты Россельхозбанка."Проявляйте осмотрительность при общении в социальных сетях, мессенджерах, на форумах, заполнении различных анкет и опросов. Не публикуйте без необходимости и не описывайте реальным или виртуальным знакомым свою должность и рабочие обязанности", - советуют эксперты.Также не стоит открывать подозрительные письма - фишинг по-прежнему является главным каналом проникновения вредоносного кода в сеть. Флешки и диски неизвестного происхождения также стоит избегать, добавляют они."Не заходите на любые посторонние сайты с компьютеров, с которых вы осуществляете вход в личный кабинет банка", - рекомендуют в Россельхозбанке.Наконец, эксперты советуют обращать внимание на поведение своих электронных устройств. Любое их необычное поведение - замедление работы, сообщения или баннеры на экране, проблемы с вводом пароля, сигналы антивируса - может свидетельствовать о хакерской атаке.
https://ria.ru/20210424/onlayn-bank-1729735749.html
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россия, россельхозбанк, технологии
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россиянам
, чтобы обезопасить свои банковские счета и персональные данные от кибермошенников, стоит проявлять осмотрительность при общении в социальных сетях, не публиковать лишнюю информацию о себе в интернете, использовать отдельный гаджет для управления своими финансами, посоветовали РИА Новости эксперты Россельхозбанка
.
"Проявляйте осмотрительность при общении в социальных сетях, мессенджерах, на форумах, заполнении различных анкет и опросов. Не публикуйте без необходимости и не описывайте реальным или виртуальным знакомым свою должность и рабочие обязанности", - советуют эксперты.
Также не стоит открывать подозрительные письма - фишинг по-прежнему является главным каналом проникновения вредоносного кода в сеть. Флешки и диски неизвестного происхождения также стоит избегать, добавляют они.
"Не заходите на любые посторонние сайты с компьютеров, с которых вы осуществляете вход в личный кабинет банка", - рекомендуют в Россельхозбанке.
Наконец, эксперты советуют обращать внимание на поведение своих электронных устройств. Любое их необычное поведение - замедление работы, сообщения или баннеры на экране, проблемы с вводом пароля, сигналы антивируса - может свидетельствовать о хакерской атаке.