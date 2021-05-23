https://ria.ru/20210523/dannye-1733503628.html

Россиянам рассказали, как защитить от мошенников счета и персональные данные

Россиянам рассказали, как защитить от мошенников счета и персональные данные - РИА Новости, 23.05.2021

Россиянам рассказали, как защитить от мошенников счета и персональные данные

Россиянам, чтобы обезопасить свои банковские счета и персональные данные от кибермошенников, стоит проявлять осмотрительность при общении в социальных сетях, не РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T08:11

2021-05-23T08:11

2021-05-23T08:11

россия

россельхозбанк

технологии

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россиянам, чтобы обезопасить свои банковские счета и персональные данные от кибермошенников, стоит проявлять осмотрительность при общении в социальных сетях, не публиковать лишнюю информацию о себе в интернете, использовать отдельный гаджет для управления своими финансами, посоветовали РИА Новости эксперты Россельхозбанка."Проявляйте осмотрительность при общении в социальных сетях, мессенджерах, на форумах, заполнении различных анкет и опросов. Не публикуйте без необходимости и не описывайте реальным или виртуальным знакомым свою должность и рабочие обязанности", - советуют эксперты.Также не стоит открывать подозрительные письма - фишинг по-прежнему является главным каналом проникновения вредоносного кода в сеть. Флешки и диски неизвестного происхождения также стоит избегать, добавляют они."Не заходите на любые посторонние сайты с компьютеров, с которых вы осуществляете вход в личный кабинет банка", - рекомендуют в Россельхозбанке.Наконец, эксперты советуют обращать внимание на поведение своих электронных устройств. Любое их необычное поведение - замедление работы, сообщения или баннеры на экране, проблемы с вводом пароля, сигналы антивируса - может свидетельствовать о хакерской атаке.

https://ria.ru/20210424/onlayn-bank-1729735749.html

https://ria.ru/20210223/moshenniki-1598629591.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, россельхозбанк, технологии