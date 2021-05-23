https://ria.ru/20210523/bitkoin-1733504024.html

Экономист назвал главную причину волатильности биткоина

Экономист назвал главную причину волатильности биткоина - РИА Новости, 23.05.2021

Экономист назвал главную причину волатильности биткоина

Резкие взлеты и падения стоимости биткоина, в отличие от фондового или валютного рынка, в основном зависят от громких новостей и настроения спекулянтов, они не... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T08:20

2021-05-23T08:20

2021-05-23T08:29

цены на нефть

илон маск

tesla motors

экономика

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Резкие взлеты и падения стоимости биткоина, в отличие от фондового или валютного рынка, в основном зависят от громких новостей и настроения спекулянтов, они не связаны с фундаментальными факторами, хотя иногда динамика цен на разные активы совпадает, заявил РИА Новости президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук.Эксперт признал, что одни и те же опасения и события иногда могут влиять на разные рынки, как пандемия COVID-19, но главное здесь то, что создается некая эмоциональная атмосфера, которая движет котировки биткоина, занимающего основную часть по капитализации на рынке криптовалют.Он привел несколько примеров влияния на динамику биткоина. Так, решение Илона Маска и компании Tesla инвестировать в биткоин, а также желание некоторые классических финансовых институтов предоставлять доступ широкой категории клиентов к операциям с цифровыми активами подстегнули криптовалюту ко взлету.После тот же Маск заявил, что Tesla не будет принимать в оплату биткоины из-за неэкологичности майнинга, плюс китайские власти выступили против майнеров – и биткоин начал сильнейшее движение вниз."Пока по объему проинвестированных денег в фондовый рынок и в криптоактивы прямой связи нет. Когда после пандемии пришли в мировую экономику новые деньги, это не смогло не отразиться и на рынке криптоактивов. То есть определенные факторы могут толкать рынки вверх, но из-за того, что упал биткоин, инвесторы побежали продавать S&P – это вряд ли", - резюмировал он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/kitay-1732953982.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, илон маск, tesla motors, экономика