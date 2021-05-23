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Греция обвинила Минск в государственном авиапиратстве
Греция обвинила Минск в государственном авиапиратстве - РИА Новости, 23.05.2021
Греция обвинила Минск в государственном авиапиратстве
АФИНЫ, 23 мая - РИА Новости. МИД Греции назвал актом государственного авиапиратства посадку самолета Ryanair в Минске и заявил, что жизни пассажиров были под... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T19:41
2021-05-23T19:52
ryanair
европейский совет
мид греции‎
минск
вильнюс
задержание основателя telegram-канала nexta
греция
белоруссия
в мире
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АФИНЫ, 23 мая - РИА Новости. МИД Греции назвал актом государственного авиапиратства посадку самолета Ryanair в Минске и заявил, что жизни пассажиров были под угрозой.Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. После сообщения о бомбе были поднят истребитель для сопровождения самолета. Позднее стало известно, что на этом самолете летел основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, он задержан при проверке документов в минском аэропорту."На борту самолета находился 171 пассажир, 11 из которых - граждане Греции. Такой акт, поставивший под угрозу жизни всех пассажиров, недопустим", - заявил МИД.МИД призывает к немедленному освобождению самолета и всех пассажиров, чтобы они прибыли в конечный пункт назначения.Как сообщило министерство, Протасевич был в составе делегации, возглавляемой лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, которая недавно посетила Дельфийский форум.МИД утверждает, что для Греции защита основных ценностей, таких как демократия, верховенство закона и права человека, является вопросом принципа."Мы считаем, что подобные практики, относящиеся к другим временам и не подходящие ни для одного цивилизованного государства, не должны оставаться без ответа. Греческая сторона находится в тесном взаимодействии с другими странами-членами ЕС и ожидает, что этот вопрос будет тщательно рассмотрен на предстоящем Европейском Совете", - говорится в заявлении.
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ryanair, европейский совет, мид греции‎, минск, вильнюс, задержание основателя telegram-канала nexta, греция, белоруссия, в мире

Греция обвинила Минск в государственном авиапиратстве

19:41 23.05.2021 (обновлено: 19:52 23.05.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкЗдание национального аэропорта "Минск"
Здание национального аэропорта Минск - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Андрей Александров
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АФИНЫ, 23 мая - РИА Новости. МИД Греции назвал актом государственного авиапиратства посадку самолета Ryanair в Минске и заявил, что жизни пассажиров были под угрозой.
Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. После сообщения о бомбе были поднят истребитель для сопровождения самолета. Позднее стало известно, что на этом самолете летел основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, он задержан при проверке документов в минском аэропорту.

"Греция решительно осуждает акт государственного авиапиратства, который произошел сегодня и привел к вынужденной посадке Ryanair FR 4978, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, в Минске в Белоруссии", - говорится в заявлении МИД.

"На борту самолета находился 171 пассажир, 11 из которых - граждане Греции. Такой акт, поставивший под угрозу жизни всех пассажиров, недопустим", - заявил МИД.
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МИД призывает к немедленному освобождению самолета и всех пассажиров, чтобы они прибыли в конечный пункт назначения.

"Мы осуждаем незаконный арест белорусского активиста Романа Протасевича, которому угрожает смертная казнь", - говорится в заявлении.

Как сообщило министерство, Протасевич был в составе делегации, возглавляемой лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, которая недавно посетила Дельфийский форум.
МИД утверждает, что для Греции защита основных ценностей, таких как демократия, верховенство закона и права человека, является вопросом принципа.
"Мы считаем, что подобные практики, относящиеся к другим временам и не подходящие ни для одного цивилизованного государства, не должны оставаться без ответа. Греческая сторона находится в тесном взаимодействии с другими странами-членами ЕС и ожидает, что этот вопрос будет тщательно рассмотрен на предстоящем Европейском Совете", - говорится в заявлении.
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