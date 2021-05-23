https://ria.ru/20210523/belorussiya-1733559356.html

Греция обвинила Минск в государственном авиапиратстве

Греция обвинила Минск в государственном авиапиратстве - РИА Новости, 23.05.2021

Греция обвинила Минск в государственном авиапиратстве

АФИНЫ, 23 мая - РИА Новости. МИД Греции назвал актом государственного авиапиратства посадку самолета Ryanair в Минске и заявил, что жизни пассажиров были под... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T19:41

2021-05-23T19:41

2021-05-23T19:52

ryanair

европейский совет

мид греции‎

минск

вильнюс

задержание основателя telegram-канала nexta

греция

белоруссия

в мире

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АФИНЫ, 23 мая - РИА Новости. МИД Греции назвал актом государственного авиапиратства посадку самолета Ryanair в Минске и заявил, что жизни пассажиров были под угрозой.Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. После сообщения о бомбе были поднят истребитель для сопровождения самолета. Позднее стало известно, что на этом самолете летел основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, он задержан при проверке документов в минском аэропорту."На борту самолета находился 171 пассажир, 11 из которых - граждане Греции. Такой акт, поставивший под угрозу жизни всех пассажиров, недопустим", - заявил МИД.МИД призывает к немедленному освобождению самолета и всех пассажиров, чтобы они прибыли в конечный пункт назначения.Как сообщило министерство, Протасевич был в составе делегации, возглавляемой лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, которая недавно посетила Дельфийский форум.МИД утверждает, что для Греции защита основных ценностей, таких как демократия, верховенство закона и права человека, является вопросом принципа."Мы считаем, что подобные практики, относящиеся к другим временам и не подходящие ни для одного цивилизованного государства, не должны оставаться без ответа. Греческая сторона находится в тесном взаимодействии с другими странами-членами ЕС и ожидает, что этот вопрос будет тщательно рассмотрен на предстоящем Европейском Совете", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20210523/frantsiya-1733556509.html

https://ria.ru/20210523/belorussiya-1733556710.html

минск

вильнюс

греция

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ryanair, европейский совет, мид греции‎, минск, вильнюс, задержание основателя telegram-канала nexta, греция, белоруссия, в мире