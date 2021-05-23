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Психотерапевт рассказала о привычках, ведущих людей к бедности
Психотерапевт рассказала о привычках, ведущих людей к бедности - РИА Новости, 23.05.2021
Психотерапевт рассказала о привычках, ведущих людей к бедности
У каждого из нас есть внутренний голос (его можно назвать и Внутренним Критиком), который отговаривает от интересных проектов, перспективных предложений,... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T03:18
2021-05-23T03:18
2021-05-23T08:37
общество
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. У каждого из нас есть внутренний голос (его можно назвать и Внутренним Критиком), который отговаривает от интересных проектов, перспективных предложений, знакомств, путешествий – всего нового. Есть люди, у которых он звучит слишком громко, рассказала агентству "Прайм" психотерапевт Анна Стори.Внутренний Критик - это наша ранняя примитивная защита – с самого рождения мы выстраиваем эту "крепость" для выживания в непростом мире взрослых. Однако уже во взрослом возрасте эта устаревшая система продолжает управлять нашими действиями и портит нам жизнь, отметила психолог.
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