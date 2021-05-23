https://ria.ru/20210523/bednost-1733499270.html

Психотерапевт рассказала о привычках, ведущих людей к бедности

Психотерапевт рассказала о привычках, ведущих людей к бедности - РИА Новости, 23.05.2021

Психотерапевт рассказала о привычках, ведущих людей к бедности

У каждого из нас есть внутренний голос (его можно назвать и Внутренним Критиком), который отговаривает от интересных проектов, перспективных предложений,... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T03:18

2021-05-23T03:18

2021-05-23T08:37

общество

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. У каждого из нас есть внутренний голос (его можно назвать и Внутренним Критиком), который отговаривает от интересных проектов, перспективных предложений, знакомств, путешествий – всего нового. Есть люди, у которых он звучит слишком громко, рассказала агентству "Прайм" психотерапевт Анна Стори.Внутренний Критик - это наша ранняя примитивная защита – с самого рождения мы выстраиваем эту "крепость" для выживания в непростом мире взрослых. Однако уже во взрослом возрасте эта устаревшая система продолжает управлять нашими действиями и портит нам жизнь, отметила психолог.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество