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Психотерапевт рассказала о привычках, ведущих людей к бедности
Психотерапевт рассказала о привычках, ведущих людей к бедности - РИА Новости, 23.05.2021
Психотерапевт рассказала о привычках, ведущих людей к бедности
У каждого из нас есть внутренний голос (его можно назвать и Внутренним Критиком), который отговаривает от интересных проектов, перспективных предложений,... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T03:18
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общество
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. У каждого из нас есть внутренний голос (его можно назвать и Внутренним Критиком), который отговаривает от интересных проектов, перспективных предложений, знакомств, путешествий – всего нового. Есть люди, у которых он звучит слишком громко, рассказала агентству "Прайм" психотерапевт Анна Стори.Внутренний Критик - это наша ранняя примитивная защита – с самого рождения мы выстраиваем эту "крепость" для выживания в непростом мире взрослых. Однако уже во взрослом возрасте эта устаревшая система продолжает управлять нашими действиями и портит нам жизнь, отметила психолог.
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общество

Психотерапевт рассказала о привычках, ведущих людей к бедности

03:18 23.05.2021 (обновлено: 08:37 23.05.2021)
 
© Depositphotos / gregoryleeДесятирублевая монета
Десятирублевая монета - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© Depositphotos / gregorylee
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. У каждого из нас есть внутренний голос (его можно назвать и Внутренним Критиком), который отговаривает от интересных проектов, перспективных предложений, знакомств, путешествий – всего нового. Есть люди, у которых он звучит слишком громко, рассказала агентству "Прайм" психотерапевт Анна Стори.
"Кто же не хочет быть богатым? Однако вспомните, как в прошлом году вы отказались от предложения новой работы. Условия прекрасные, зарплата намного выше теперешней, и работа интересная, вы давно хотели специализироваться именно в этой области. Но что-то вас остановило, и вы остались на надоевшей, но привычной работе", - говорит эксперт.
Внутренний Критик - это наша ранняя примитивная защита – с самого рождения мы выстраиваем эту "крепость" для выживания в непростом мире взрослых. Однако уже во взрослом возрасте эта устаревшая система продолжает управлять нашими действиями и портит нам жизнь, отметила психолог.
 
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