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СМИ: эксперты предупреждали Байдена об очередном кризисе в секторе Газа
СМИ: эксперты предупреждали Байдена об очередном кризисе в секторе Газа - РИА Новости, 23.05.2021
СМИ: эксперты предупреждали Байдена об очередном кризисе в секторе Газа
Эксперты заранее предупреждали администрацию президента США Джо Байдена об очередном кризисе между Израилем и Палестиной, но Белый дом не сразу прислушался к их РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T04:08
2021-05-23T04:08
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
джо байден
хамас
палестина
сша
израиль
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Эксперты заранее предупреждали администрацию президента США Джо Байдена об очередном кризисе между Израилем и Палестиной, но Белый дом не сразу прислушался к их словам, сообщает американское интернет-издание Axios со ссылкой на дипломатические источники.По его информации, эксперты еще в конце апреля предупредили Белый дом, что перенос выборов в Палестине и протесты вокруг выселения палестинских семей из района Шейх Джаррах в Иерусалиме могут предвещать очередной кризис. "Поначалу Белый дом не слишком серьезно воспринял эти предупреждения. Конфликт между Израилем и Палестиной все еще был не в приоритете", - пишет издание.Израильский кабинет министров по вопросам безопасности в четверг вечером единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться. Режим прекращения огня вступил в силу в 2.00 в ночь на пятницу.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4 340 ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 243, среди жертв 66 несовершеннолетних. Ранения получили 1,9 тысячи человек.
https://ria.ru/20210522/gaza-1733411965.html
сектор газа
палестина
сша
израиль
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, джо байден, хамас, палестина, сша, израиль, в мире

СМИ: эксперты предупреждали Байдена об очередном кризисе в секторе Газа

04:08 23.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Эксперты заранее предупреждали администрацию президента США Джо Байдена об очередном кризисе между Израилем и Палестиной, но Белый дом не сразу прислушался к их словам, сообщает американское интернет-издание Axios со ссылкой на дипломатические источники.
По его информации, эксперты еще в конце апреля предупредили Белый дом, что перенос выборов в Палестине и протесты вокруг выселения палестинских семей из района Шейх Джаррах в Иерусалиме могут предвещать очередной кризис. "Поначалу Белый дом не слишком серьезно воспринял эти предупреждения. Конфликт между Израилем и Палестиной все еще был не в приоритете", - пишет издание.
Израильский кабинет министров по вопросам безопасности в четверг вечером единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться. Режим прекращения огня вступил в силу в 2.00 в ночь на пятницу.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4 340 ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 243, среди жертв 66 несовершеннолетних. Ранения получили 1,9 тысячи человек.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
Вчера, 00:45
Блинкен пообещал Аббасу гумпомощь для сектора Газа
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуСектор ГазаДжо БайденХамасПалестинаСШАИзраильВ мире
 
 
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