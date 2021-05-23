https://ria.ru/20210523/bayden-1733500540.html

СМИ: эксперты предупреждали Байдена об очередном кризисе в секторе Газа

СМИ: эксперты предупреждали Байдена об очередном кризисе в секторе Газа - РИА Новости, 23.05.2021

СМИ: эксперты предупреждали Байдена об очередном кризисе в секторе Газа

Эксперты заранее предупреждали администрацию президента США Джо Байдена об очередном кризисе между Израилем и Палестиной, но Белый дом не сразу прислушался к их РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T04:08

2021-05-23T04:08

2021-05-23T04:08

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

джо байден

хамас

палестина

сша

израиль

в мире

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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Эксперты заранее предупреждали администрацию президента США Джо Байдена об очередном кризисе между Израилем и Палестиной, но Белый дом не сразу прислушался к их словам, сообщает американское интернет-издание Axios со ссылкой на дипломатические источники.По его информации, эксперты еще в конце апреля предупредили Белый дом, что перенос выборов в Палестине и протесты вокруг выселения палестинских семей из района Шейх Джаррах в Иерусалиме могут предвещать очередной кризис. "Поначалу Белый дом не слишком серьезно воспринял эти предупреждения. Конфликт между Израилем и Палестиной все еще был не в приоритете", - пишет издание.Израильский кабинет министров по вопросам безопасности в четверг вечером единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться. Режим прекращения огня вступил в силу в 2.00 в ночь на пятницу.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4 340 ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 243, среди жертв 66 несовершеннолетних. Ранения получили 1,9 тысячи человек.

https://ria.ru/20210522/gaza-1733411965.html

сектор газа

палестина

сша

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, джо байден, хамас, палестина, сша, израиль, в мире