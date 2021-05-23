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Эксперт назвал признаки банка, который вот-вот лопнет
Эксперт назвал признаки банка, который вот-вот лопнет - РИА Новости, 23.05.2021
Эксперт назвал признаки банка, который вот-вот лопнет
Есть ряд признаков того, что банк в скором будущем может прекратить свою деятельность. Это предписания от Центробанка, неправдоподобно высокие процентные... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T01:21
2021-05-23T01:21
кск групп
ирина михеева
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Есть ряд признаков того, что банк в скором будущем может прекратить свою деятельность. Это предписания от Центробанка, неправдоподобно высокие процентные ставки, предлагаемые банком по вкладам и счетам, существенное ухудшение позиции банка в кредитном рейтинге и ряд других. Об этом агентству "Прайм" рассказала ведущий юрисконсульт "КСК групп" Ирина Михеева.В первую очередь, считает эксперт, необходимо мониторить позицию банка в кредитном рейтинге. Если она значительно упала, значит, у банка проблемы с основными финансовыми показателями.Финансовые показатели банка размещены на сайте ЦБ в разделе "Справочник по кредитным организациям" — за несоблюдение нормативов у банка отзывают лицензию, за ними также необходимо следить. Настораживает и резкое прекращение публикации рейтинга кредитной организации - это может означать, что банк не хочет афишировать падение."Любые проблемы с выдачей наличных денежных средств в банкомате или кассе банка, а также задержки в проведении платежей — явный признак финансовых проблем у банка", — предупреждает эксперт.
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кск групп, ирина михеева, центральный банк рф (цб рф), экономика

Эксперт назвал признаки банка, который вот-вот лопнет

01:21 23.05.2021
 
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.comПустой кошелек
Пустой кошелек - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Есть ряд признаков того, что банк в скором будущем может прекратить свою деятельность. Это предписания от Центробанка, неправдоподобно высокие процентные ставки, предлагаемые банком по вкладам и счетам, существенное ухудшение позиции банка в кредитном рейтинге и ряд других. Об этом агентству "Прайм" рассказала ведущий юрисконсульт "КСК групп" Ирина Михеева.
В первую очередь, считает эксперт, необходимо мониторить позицию банка в кредитном рейтинге. Если она значительно упала, значит, у банка проблемы с основными финансовыми показателями.
Финансовые показатели банка размещены на сайте ЦБ в разделе "Справочник по кредитным организациям" — за несоблюдение нормативов у банка отзывают лицензию, за ними также необходимо следить. Настораживает и резкое прекращение публикации рейтинга кредитной организации - это может означать, что банк не хочет афишировать падение.
"Любые проблемы с выдачей наличных денежных средств в банкомате или кассе банка, а также задержки в проведении платежей — явный признак финансовых проблем у банка", — предупреждает эксперт.
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КСК группИрина МихееваЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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