https://ria.ru/20210523/bank-1733494990.html

Эксперт назвал признаки банка, который вот-вот лопнет

Эксперт назвал признаки банка, который вот-вот лопнет - РИА Новости, 23.05.2021

Эксперт назвал признаки банка, который вот-вот лопнет

Есть ряд признаков того, что банк в скором будущем может прекратить свою деятельность. Это предписания от Центробанка, неправдоподобно высокие процентные... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T01:21

2021-05-23T01:21

2021-05-23T01:21

кск групп

ирина михеева

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Есть ряд признаков того, что банк в скором будущем может прекратить свою деятельность. Это предписания от Центробанка, неправдоподобно высокие процентные ставки, предлагаемые банком по вкладам и счетам, существенное ухудшение позиции банка в кредитном рейтинге и ряд других. Об этом агентству "Прайм" рассказала ведущий юрисконсульт "КСК групп" Ирина Михеева.В первую очередь, считает эксперт, необходимо мониторить позицию банка в кредитном рейтинге. Если она значительно упала, значит, у банка проблемы с основными финансовыми показателями.Финансовые показатели банка размещены на сайте ЦБ в разделе "Справочник по кредитным организациям" — за несоблюдение нормативов у банка отзывают лицензию, за ними также необходимо следить. Настораживает и резкое прекращение публикации рейтинга кредитной организации - это может означать, что банк не хочет афишировать падение."Любые проблемы с выдачей наличных денежных средств в банкомате или кассе банка, а также задержки в проведении платежей — явный признак финансовых проблем у банка", — предупреждает эксперт.

https://ria.ru/20210421/bankrot-1729208296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кск групп, ирина михеева, центральный банк рф (цб рф), экономика