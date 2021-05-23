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Звезда "Мстителей" сыграет в новом фильме Йоргоса Лантимоса

Звезда "Мстителей" сыграет в новом фильме Йоргоса Лантимоса - РИА Новости, 23.05.2021

Звезда "Мстителей" сыграет в новом фильме Йоргоса Лантимоса

Марк Руффало сыграет в новом фильме Йоргоса Лантимоса, сообщает Collider. РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T05:16

2021-05-23T05:16

2021-05-23T05:16

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марк руффало

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Марк Руффало сыграет в новом фильме Йоргоса Лантимоса, сообщает Collider. Греческий постановщик снимет экранизацию романа Аласдера Грея "Бедные-несчастные", который переосмысляет "Франкенштейна" Мэри Шелли. Вместо брутального монстра — главной героиней книги становится ветреная красотка Белла Бакстер (на экране ее воплотит Эмма Стоун). Хирург оживляет девушку, пересадив ей мозг ее же зародыша, поэтому когнитивные способности очнувшейся на уровне ребенка. Со временем они развиваются, а ее социальные навыки улучшаются. Весь прогресс ее умственного становления оказывается под угрозой, когда Белла сталкивается со своим супругом-абьюзером, из-за которого пыталась наложить на себя руки. Марк Руффало известен по роли Брюса Беннера (Халк) в кинематографической вселенной Marvel. Какую роль он исполнит в экранизации романа Грея, пока не сообщается. Мировое признание греческому режиссеру Йоргосу Лантимосу принесли его фильмы "Лобстер", "Убийство священного оленя" и "Фаворитка". Когда именно состоится премьера новой картины постановщика, еще не было объявлено, однако на сайте Collider указывают, что ленту можно ждать уже в 2022 году.

https://ria.ru/20191113/1560860899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, marvel comics, марк руффало