https://ria.ru/20210523/alpinist-1733574745.html

В горах Кабардино-Балкарии погиб гид группы альпинистов

В горах Кабардино-Балкарии погиб гид группы альпинистов - РИА Новости, 23.05.2021

В горах Кабардино-Балкарии погиб гид группы альпинистов

Гид группы альпинистов скончался во время восхождения в горах Кабардино-Балкарии, предположительно, от сердечной недостаточности, сообщает Эльбрусский... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T23:12

2021-05-23T23:12

2021-05-23T23:12

кабардино-балкарская республика (кбр)

происшествия

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НАЛЬЧИК, 23 мая – РИА Новости. Гид группы альпинистов скончался во время восхождения в горах Кабардино-Балкарии, предположительно, от сердечной недостаточности, сообщает Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России."Группа попросила о помощи спасателей на перевале Хотю тау (высота 3500 метров). Во время совершения кольца вокруг Эльбруса, предположительно, от сердечной недостаточности скончался гид группы", - говорится в сообщении.Отмечается, что к перевалу выдвинулись 11 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

https://ria.ru/20210329/alpinist-1603234726.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабардино-балкарская республика (кбр), происшествия