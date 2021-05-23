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В горах Кабардино-Балкарии погиб гид группы альпинистов
В горах Кабардино-Балкарии погиб гид группы альпинистов - РИА Новости, 23.05.2021
В горах Кабардино-Балкарии погиб гид группы альпинистов
Гид группы альпинистов скончался во время восхождения в горах Кабардино-Балкарии, предположительно, от сердечной недостаточности, сообщает Эльбрусский... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T23:12
2021-05-23T23:12
2021-05-23T23:12
кабардино-балкарская республика (кбр)
происшествия
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НАЛЬЧИК, 23 мая – РИА Новости. Гид группы альпинистов скончался во время восхождения в горах Кабардино-Балкарии, предположительно, от сердечной недостаточности, сообщает Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России."Группа попросила о помощи спасателей на перевале Хотю тау (высота 3500 метров). Во время совершения кольца вокруг Эльбруса, предположительно, от сердечной недостаточности скончался гид группы", - говорится в сообщении.Отмечается, что к перевалу выдвинулись 11 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
https://ria.ru/20210329/alpinist-1603234726.html
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кабардино-балкарская республика (кбр), происшествия