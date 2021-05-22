https://ria.ru/20210522/zhurnalist-1733430359.html

Журналиста Anadolu уволили за вопрос о связях главы МВД Турции с мафией

Журналиста Anadolu уволили за вопрос о связях главы МВД Турции с мафией - РИА Новости, 22.05.2021

Журналиста Anadolu уволили за вопрос о связях главы МВД Турции с мафией

Турецкое государственное агентство Anadolu сообщило об увольнении своего корреспондента Мусаба Турана после того, как он задал на пресс-конференции вопрос о... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T10:50

2021-05-22T10:50

2021-05-22T10:50

мустафа варанк

сулейман сойлу

турция

туран

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595810930_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_8b45d7423d768f13924f1445c4898c95.jpg

АНКАРА, 22 мая - РИА Новости. Турецкое государственное агентство Anadolu сообщило об увольнении своего корреспондента Мусаба Турана после того, как он задал на пресс-конференции вопрос о возможных связях с организованной преступностью главы МВД Турции Сулеймана Сойлу.Ранее один из известных турецких криминальных авторитетов Турции Седат Пекер, скрывающийся за границей, разместил в YouTube несколько видеороликов, в которых он обвинил ряд бывших и действующих высокопоставленных турецких чиновников, в частности Сойлу, в коррупции и связях с мафией. По словам Пекера, глава МВД предлагал ему охрану и предупредил его о начале расследовании против него, позволив ему покинуть Турцию в начале 2020 года, не дожидаясь ареста.Туран на пресс-конференции в пятницу спросил глав минпрома и минсельхоза Турции Мустафу Варанка и Бекира Пакдемирли, намерено ли правительство реагировать на эти обвинения, добавив, что Сойлу наносит серьезный моральный ущерб правящей партии."Прекращен контракт с корреспондентом агентства Anadolu Мусабом Тураном, который на пресс-конференции задал вопросы, не соответствующие критериям журналистики, и превратил их в акт политической пропаганды, транслируя это в прямом эфире со своей учетной записи в соцсетях", - говорится в заявлении дирекции агентства.Отмечается, что подан также запрос в прокуратуру для проверки, является ли Туран "членом какой-либо террористической организации".

https://ria.ru/20210503/zhurnalisty-1730966192.html

турция

туран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мустафа варанк, сулейман сойлу, турция, туран, в мире