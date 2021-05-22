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Журналиста Anadolu уволили за вопрос о связях главы МВД Турции с мафией
Журналиста Anadolu уволили за вопрос о связях главы МВД Турции с мафией - РИА Новости, 22.05.2021
Журналиста Anadolu уволили за вопрос о связях главы МВД Турции с мафией
Турецкое государственное агентство Anadolu сообщило об увольнении своего корреспондента Мусаба Турана после того, как он задал на пресс-конференции вопрос о... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T10:50
2021-05-22T10:50
мустафа варанк
сулейман сойлу
турция
туран
в мире
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АНКАРА, 22 мая - РИА Новости. Турецкое государственное агентство Anadolu сообщило об увольнении своего корреспондента Мусаба Турана после того, как он задал на пресс-конференции вопрос о возможных связях с организованной преступностью главы МВД Турции Сулеймана Сойлу.Ранее один из известных турецких криминальных авторитетов Турции Седат Пекер, скрывающийся за границей, разместил в YouTube несколько видеороликов, в которых он обвинил ряд бывших и действующих высокопоставленных турецких чиновников, в частности Сойлу, в коррупции и связях с мафией. По словам Пекера, глава МВД предлагал ему охрану и предупредил его о начале расследовании против него, позволив ему покинуть Турцию в начале 2020 года, не дожидаясь ареста.Туран на пресс-конференции в пятницу спросил глав минпрома и минсельхоза Турции Мустафу Варанка и Бекира Пакдемирли, намерено ли правительство реагировать на эти обвинения, добавив, что Сойлу наносит серьезный моральный ущерб правящей партии."Прекращен контракт с корреспондентом агентства Anadolu Мусабом Тураном, который на пресс-конференции задал вопросы, не соответствующие критериям журналистики, и превратил их в акт политической пропаганды, транслируя это в прямом эфире со своей учетной записи в соцсетях", - говорится в заявлении дирекции агентства.Отмечается, что подан также запрос в прокуратуру для проверки, является ли Туран "членом какой-либо террористической организации".
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мустафа варанк, сулейман сойлу, турция, туран, в мире

Журналиста Anadolu уволили за вопрос о связях главы МВД Турции с мафией

10:50 22.05.2021
 
© Adem AltanМинистр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© Adem Altan
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АНКАРА, 22 мая - РИА Новости. Турецкое государственное агентство Anadolu сообщило об увольнении своего корреспондента Мусаба Турана после того, как он задал на пресс-конференции вопрос о возможных связях с организованной преступностью главы МВД Турции Сулеймана Сойлу.
Ранее один из известных турецких криминальных авторитетов Турции Седат Пекер, скрывающийся за границей, разместил в YouTube несколько видеороликов, в которых он обвинил ряд бывших и действующих высокопоставленных турецких чиновников, в частности Сойлу, в коррупции и связях с мафией. По словам Пекера, глава МВД предлагал ему охрану и предупредил его о начале расследовании против него, позволив ему покинуть Турцию в начале 2020 года, не дожидаясь ареста.
Туран на пресс-конференции в пятницу спросил глав минпрома и минсельхоза Турции Мустафу Варанка и Бекира Пакдемирли, намерено ли правительство реагировать на эти обвинения, добавив, что Сойлу наносит серьезный моральный ущерб правящей партии.
"Прекращен контракт с корреспондентом агентства Anadolu Мусабом Тураном, который на пресс-конференции задал вопросы, не соответствующие критериям журналистики, и превратил их в акт политической пропаганды, транслируя это в прямом эфире со своей учетной записи в соцсетях", - говорится в заявлении дирекции агентства.
Отмечается, что подан также запрос в прокуратуру для проверки, является ли Туран "членом какой-либо террористической организации".
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Мустафа ВаранкСулейман СойлуТурцияТуранВ мире
 
 
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