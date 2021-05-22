https://ria.ru/20210522/zaderzhanie-1733489343.html

В Минске задержали шестерых сотрудников польского телеканала "Белсат"

В Минске задержали шестерых сотрудников польского телеканала "Белсат" - РИА Новости, 22.05.2021

В Минске задержали шестерых сотрудников польского телеканала "Белсат"

Шестеро сотрудников польского телеканала "Белсат", вещающего на Белоруссию, задержаны в Минске, в основном это технические сотрудники, сообщил в субботу... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T22:25

2021-05-22T22:25

2021-05-22T22:25

кгб белоруссии

александр лукашенко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

минск

белоруссия

партизанский район

в мире

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МИНСК, 22 мая – РИА Новости. Шестеро сотрудников польского телеканала "Белсат", вещающего на Белоруссию, задержаны в Минске, в основном это технические сотрудники, сообщил в субботу государственный телеканал "Беларусь 1".Ранее в пятницу заместитель Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий сообщил, что силовики пришли в минскую студию "Белсата", вещающего на республику, отметив, что, предположительно, задержаны технические работники."Задержаны шестеро сотрудников канала, в основном – технари. Сейчас идет проверка", - сообщили в сюжете про "Белсат".Отмечено, что причиной прихода правоохранителей в студию польского телеканала стало административное правонарушение по статье 23.5 КоАП – "Нарушение законодательства о средствах массовой информации", поскольку "Белсат" в Белоруссии не зарегистрирован и работает нелегально.Кроме того, сообщалось, что при обыске в студии телеканала было обнаружено форменное обмундирование сотрудников милиции с капитанскими погонами, МЧС, униформа работников ЖЭС Партизанского района Минска. "Есть все основания подозревать, что канал причастен к маскараду с ряжеными силовиками", - указали в эфире.Суд в Минске в феврале назначил по два года лишения свободы двум журналистам не аккредитованного в Белоруссии телеканала "Белсат" - Дарье Чульцовой и Катерине Бахваловой (Андреевой). Они были задержаны после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов в одном из дворов Минска 15 ноября прошлого года и стали фигурантками уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Чульцова и Андреева – первые в Белоруссии журналисты, получившие сроки за организацию в республике протестов, которые начались после президентских выборов в августе 2020 года.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

https://ria.ru/20210221/ukraina-1598476574.html

https://ria.ru/20210218/protest-1598014195.html

https://ria.ru/20210218/belsat-1598097845.html

минск

белоруссия

партизанский район

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кгб белоруссии, александр лукашенко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), минск, белоруссия, партизанский район, в мире