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В Совфеде оценили нововведения YouTube
В Совфеде оценили нововведения YouTube - РИА Новости, 22.05.2021
В Совфеде оценили нововведения YouTube
Цифровые гиганты стремятся показать свою демократичность, говоря о необходимости защиты персональных данных, но оценивать все нужно на практике, заявил РИА... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T15:18
2021-05-22T15:18
2021-05-22T15:18
youtube
андрей климов
технологии
общество
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Цифровые гиганты стремятся показать свою демократичность, говоря о необходимости защиты персональных данных, но оценивать все нужно на практике, заявил РИА Новости в субботу глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.YouTube с 1 июня меняет политику конфиденциальности, а также начнет вставлять рекламу во все видео на платформе, сообщается на сайте компании. В частности, 1 июня обновляются условия использования YouTube, чтобы прямо запретить сбор любой информации, которая может идентифицировать человека без его разрешения."Сейчас многие, и не только в России, возмущаются политикой цифровых платформ, которые вмешиваются в жизнь людей. И они стремятся показать, насколько они демократичные, открытые, либеральные, уважающие законодательство о персональных данных", - сказал политик.Однако по мнению Климова, "нужно посмотреть, что будет на практике".Он также отметил, что в России главное требование к интернет-гигантам - "соблюдать законодательство РФ".
https://ria.ru/20210522/intervyu-1733445547.html
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youtube, андрей климов, технологии, общество