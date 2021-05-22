https://ria.ru/20210522/youtube-1733456543.html

В Совфеде оценили нововведения YouTube

В Совфеде оценили нововведения YouTube - РИА Новости, 22.05.2021

В Совфеде оценили нововведения YouTube

Цифровые гиганты стремятся показать свою демократичность, говоря о необходимости защиты персональных данных, но оценивать все нужно на практике, заявил РИА... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T15:18

2021-05-22T15:18

2021-05-22T15:18

youtube

андрей климов

технологии

общество

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Цифровые гиганты стремятся показать свою демократичность, говоря о необходимости защиты персональных данных, но оценивать все нужно на практике, заявил РИА Новости в субботу глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.YouTube с 1 июня меняет политику конфиденциальности, а также начнет вставлять рекламу во все видео на платформе, сообщается на сайте компании. В частности, 1 июня обновляются условия использования YouTube, чтобы прямо запретить сбор любой информации, которая может идентифицировать человека без его разрешения."Сейчас многие, и не только в России, возмущаются политикой цифровых платформ, которые вмешиваются в жизнь людей. И они стремятся показать, насколько они демократичные, открытые, либеральные, уважающие законодательство о персональных данных", - сказал политик.Однако по мнению Климова, "нужно посмотреть, что будет на практике".Он также отметил, что в России главное требование к интернет-гигантам - "соблюдать законодательство РФ".

https://ria.ru/20210522/intervyu-1733445547.html

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youtube, андрей климов, технологии, общество