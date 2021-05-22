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Хорошие новости
https://ria.ru/20210522/yakutiya-1733461058.html
Спасенную в Якутии белую медведицу отправили на реабилитацию в Москву
Спасенную в Якутии белую медведицу отправили на реабилитацию в Москву - РИА Новости, 22.05.2021
Спасенную в Якутии белую медведицу отправили на реабилитацию в Москву
Белую медведицу на военном самолете отправили из Якутска в Москву для реабилитации в зоопарке. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T16:15
2021-05-22T20:25
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Белую медведицу на военном самолете отправили из Якутска в Москву для реабилитации в зоопарке.Двадцать второго мая из Якутска в Москву попутным самолетом военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России был отправлен белый медведь, нуждающийся в срочной реабилитации."Это стало возможным благодаря совместным усилиям ученых-экологов Якутии, РГО, Минобороны России и специалистов Московского зоопарка", — сообщается на сайте Русского географического общества (РГО).Как рассказали в РГО, 11 мая истощенная молодая медведица в поисках пищи и воды вышла к людям в районе поселка Джебарики-Хая Томпонского района Якутии."Так далеко от зоны естественного обитания белый медведь зашел впервые. Бывали случаи, когда они добирались до Магадана. Но сейчас медведица продвинулась в глубь материка почти на тысячу километров", — приводятся слова старшего научного сотрудника Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Егора Кириллина.Медведицу возрастом около двух лет поймали и доставили в республиканский зоопарк "Орто-Дойду". В ходе обследования выяснилось, что у зверя есть проблемы с пищеварением и дефицит массы тела, отсутствует один клык. В итоге было решено транспортировать медведицу в Москву для реабилитации в столичном зоопарке.
https://ria.ru/20210512/medved-1731994700.html
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россия, республика саха (якутия), московский зоопарк, российская академия наук, русское географическое общество, москва, томпонский район, общество

Спасенную в Якутии белую медведицу отправили на реабилитацию в Москву

16:15 22.05.2021 (обновлено: 20:25 22.05.2021)
 
© Фото : Русское географическое обществоМедведица в транспортной клетке. Скриншот видеозаписи
Медведица в транспортной клетке. Скриншот видеозаписи - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© Фото : Русское географическое общество
Медведица в транспортной клетке. Скриншот видеозаписи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Белую медведицу на военном самолете отправили из Якутска в Москву для реабилитации в зоопарке.
Двадцать второго мая из Якутска в Москву попутным самолетом военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России был отправлен белый медведь, нуждающийся в срочной реабилитации.
"Это стало возможным благодаря совместным усилиям ученых-экологов Якутии, РГО, Минобороны России и специалистов Московского зоопарка", — сообщается на сайте Русского географического общества (РГО).
Белый медведь на острове Пуховый. Новая Земля. 2016. - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 17:19
В якутской деревне поймали дикого белого медведя
Как рассказали в РГО, 11 мая истощенная молодая медведица в поисках пищи и воды вышла к людям в районе поселка Джебарики-Хая Томпонского района Якутии.
"Так далеко от зоны естественного обитания белый медведь зашел впервые. Бывали случаи, когда они добирались до Магадана. Но сейчас медведица продвинулась в глубь материка почти на тысячу километров", — приводятся слова старшего научного сотрудника Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Егора Кириллина.
Медведицу возрастом около двух лет поймали и доставили в республиканский зоопарк "Орто-Дойду". В ходе обследования выяснилось, что у зверя есть проблемы с пищеварением и дефицит массы тела, отсутствует один клык. В итоге было решено транспортировать медведицу в Москву для реабилитации в столичном зоопарке.
Белая медведица с медвежатами на берегу Чукотского моря - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
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Хорошие новостиРоссияРеспублика Саха (Якутия)Московский зоопаркРоссийская академия наукРусское географическое обществоМоскваТомпонский районОбщество
 
 
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