https://ria.ru/20210522/yakutiya-1733461058.html

Спасенную в Якутии белую медведицу отправили на реабилитацию в Москву

Спасенную в Якутии белую медведицу отправили на реабилитацию в Москву - РИА Новости, 22.05.2021

Спасенную в Якутии белую медведицу отправили на реабилитацию в Москву

Белую медведицу на военном самолете отправили из Якутска в Москву для реабилитации в зоопарке. РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T16:15

2021-05-22T16:15

2021-05-22T20:25

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Белую медведицу на военном самолете отправили из Якутска в Москву для реабилитации в зоопарке.Двадцать второго мая из Якутска в Москву попутным самолетом военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России был отправлен белый медведь, нуждающийся в срочной реабилитации."Это стало возможным благодаря совместным усилиям ученых-экологов Якутии, РГО, Минобороны России и специалистов Московского зоопарка", — сообщается на сайте Русского географического общества (РГО).Как рассказали в РГО, 11 мая истощенная молодая медведица в поисках пищи и воды вышла к людям в районе поселка Джебарики-Хая Томпонского района Якутии."Так далеко от зоны естественного обитания белый медведь зашел впервые. Бывали случаи, когда они добирались до Магадана. Но сейчас медведица продвинулась в глубь материка почти на тысячу километров", — приводятся слова старшего научного сотрудника Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Егора Кириллина.Медведицу возрастом около двух лет поймали и доставили в республиканский зоопарк "Орто-Дойду". В ходе обследования выяснилось, что у зверя есть проблемы с пищеварением и дефицит массы тела, отсутствует один клык. В итоге было решено транспортировать медведицу в Москву для реабилитации в столичном зоопарке.

https://ria.ru/20210512/medved-1731994700.html

https://ria.ru/20210401/arktika-1603678458.html

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россия, республика саха (якутия), московский зоопарк, российская академия наук, русское географическое общество, москва, томпонский район, общество