https://ria.ru/20210522/x-37-1733467460.html

В "Алмаз-Антее" рассказали о космическом корабле США, способном нести ядерное оружие

В "Алмаз-Антее" рассказали о космическом корабле США, способном нести ядерное оружие - РИА Новости, 22.05.2021

В "Алмаз-Антее" рассказали о космическом корабле США, способном нести ядерное оружие

Американские космические аппараты X-37 могут нести до шести ядерных боеголовок, рассказал гендиректор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков на марафоне "Новое... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T17:23

2021-05-22T17:23

2021-05-22T18:15

россия

x-37b

ян новиков

концерн пво "алмаз-антей"

сша

безопасность

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Американские космические аппараты X-37 могут нести до шести ядерных боеголовок, рассказал гендиректор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков на марафоне "Новое знание".По его словам, в 2010 году запустили первый такой аппарат, сегодня их уже шесть — двух видов, больших и маленьких."Сейчас один находится год на орбите, два — четвертый и пятый — по два года отлетали. Официально заявлено, что эти аппараты созданы для научных целей, ну и разведки. Но мы понимаем, что, имея такие емкости свободные и возможности, по нашим оценкам, малый аппарат может нести до трех ядерных боеголовок, большой — до шести", — пояснил Новиков.К 2025 году США планируют вывести на орбиту еще два таких аппарата, увеличив их общее число до восьми.Марафон "Новое знание" стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает такие направления, как знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии.По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров. Как заметил заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, почти за трое суток мероприятие собрало около 20 миллионов просмотров.

https://ria.ru/20210521/pentagon-1733175180.html

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россия, x-37b, ян новиков, концерн пво "алмаз-антей", сша, безопасность