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В "Алмаз-Антее" рассказали о космическом корабле США, способном нести ядерное оружие
В "Алмаз-Антее" рассказали о космическом корабле США, способном нести ядерное оружие - РИА Новости, 22.05.2021
В "Алмаз-Антее" рассказали о космическом корабле США, способном нести ядерное оружие
Американские космические аппараты X-37 могут нести до шести ядерных боеголовок, рассказал гендиректор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков на марафоне "Новое... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T17:23
2021-05-22T18:15
россия
x-37b
ян новиков
концерн пво "алмаз-антей"
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Американские космические аппараты X-37 могут нести до шести ядерных боеголовок, рассказал гендиректор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков на марафоне "Новое знание".По его словам, в 2010 году запустили первый такой аппарат, сегодня их уже шесть — двух видов, больших и маленьких."Сейчас один находится год на орбите, два — четвертый и пятый — по два года отлетали. Официально заявлено, что эти аппараты созданы для научных целей, ну и разведки. Но мы понимаем, что, имея такие емкости свободные и возможности, по нашим оценкам, малый аппарат может нести до трех ядерных боеголовок, большой — до шести", — пояснил Новиков.К 2025 году США планируют вывести на орбиту еще два таких аппарата, увеличив их общее число до восьми.Марафон "Новое знание" стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает такие направления, как знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии.По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров. Как заметил заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, почти за трое суток мероприятие собрало около 20 миллионов просмотров.
https://ria.ru/20210521/pentagon-1733175180.html
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россия, x-37b, ян новиков, концерн пво "алмаз-антей", сша, безопасность

В "Алмаз-Антее" рассказали о космическом корабле США, способном нести ядерное оружие

17:23 22.05.2021 (обновлено: 18:15 22.05.2021)
 
© Senior Airman Timothy KirchnerЗапуск мини-шаттла ВВС США X-37B (OTV-5)
Запуск мини-шаттла ВВС США X-37B (OTV-5) - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© Senior Airman Timothy Kirchner
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Американские космические аппараты X-37 могут нести до шести ядерных боеголовок, рассказал гендиректор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков на марафоне "Новое знание".
По его словам, в 2010 году запустили первый такой аппарат, сегодня их уже шесть — двух видов, больших и маленьких.
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"Сейчас один находится год на орбите, два — четвертый и пятый — по два года отлетали. Официально заявлено, что эти аппараты созданы для научных целей, ну и разведки. Но мы понимаем, что, имея такие емкости свободные и возможности, по нашим оценкам, малый аппарат может нести до трех ядерных боеголовок, большой — до шести", — пояснил Новиков.
К 2025 году США планируют вывести на орбиту еще два таких аппарата, увеличив их общее число до восьми.

"Это, безусловно, серьезный вызов", — считает гендиректор концерна.

Марафон "Новое знание" стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает такие направления, как знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии.
По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров. Как заметил заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, почти за трое суток мероприятие собрало около 20 миллионов просмотров.
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