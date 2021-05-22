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В Конго началось извержение вулкана
В Конго началось извержение вулкана - РИА Новости, 23.05.2021
В Конго началось извержение вулкана
В Демократической Республике Конго началось извержение вулкана Ньирагонго, который находится на приграничной с Руандой территории, передает руандийская... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-22T21:29
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демократическая республика конго
руанда
в мире
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Демократической Республике Конго началось извержение вулкана Ньирагонго, который находится на приграничной с Руандой территории, передает руандийская вещательная компания RBA со ссылкой на очевидцев.Извержение видно из города Рубаву, недалеко от границы с ДРК. Как сообщает агентство Франс Пресс, вспышки света из кратера вулкана также заметны из конголезского города Гома.Очевидцы чувствуют запах серы. Информации о потоках лавы пока нет. По данным агентства, в городе отключена подача электроэнергии. Около трех тысяч жителей Гомы, спасаясь от извержения, пересекли границу с соседней Руандой, сообщает местное радио. Их размещают в школах и церквях.Вулкан Ньирагонго, находящийся в 20 километрах к северу от озера Киву, — один из восьми в этом районе. Четверть века назад его активность привела к массовой гибели людей, когда потоки лавы со склонов неслись на близлежащие поселения со скоростью 60 километров в час.
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демократическая республика конго, руанда, в мире

В Конго началось извержение вулкана

21:29 22.05.2021 (обновлено: 02:37 23.05.2021)
 
© Fotolia / Rainer AlbiezИзвержение вулкана
Извержение вулкана - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© Fotolia / Rainer Albiez
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Демократической Республике Конго началось извержение вулкана Ньирагонго, который находится на приграничной с Руандой территории, передает руандийская вещательная компания RBA со ссылкой на очевидцев.
Извержение видно из города Рубаву, недалеко от границы с ДРК. Как сообщает агентство Франс Пресс, вспышки света из кратера вулкана также заметны из конголезского города Гома.
Очевидцы чувствуют запах серы. Информации о потоках лавы пока нет. По данным агентства, в городе отключена подача электроэнергии.
Около трех тысяч жителей Гомы, спасаясь от извержения, пересекли границу с соседней Руандой, сообщает местное радио. Их размещают в школах и церквях.
Вулкан Ньирагонго, находящийся в 20 километрах к северу от озера Киву, — один из восьми в этом районе. Четверть века назад его активность привела к массовой гибели людей, когда потоки лавы со склонов неслись на близлежащие поселения со скоростью 60 километров в час.
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