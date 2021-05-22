Болгарский торговец оружием рассказал, что хранили на складе во Врбетице
23:42 22.05.2021 (обновлено: 00:08 23.05.2021)
БЕРЛИН, 22 мая - РИА Новости. Болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев заявил, что его компания EMCO хранила на складе в чешской деревне Врбетице, где в 2014 году произошли взрывы, старое, не предназначенное для продажи оружие.
"Наша компания, как и многие другие фирмы, арендовала во Врбетице склад. Там мы хранили старые боеприпасы времен Варшавского договора, которые приобрели в Чешской Республике. Мы нуждались в них в нашем производстве. Они не предназначались для продажи", - заявил он в интервью изданию Spiegel.
Гебрев также отметил, что впервые услышал версию о причастности российских спецслужб к взрывам после того, как соответствующие в апреле этого года обвинения выдвинули чешские власти. "До этого момента для нас это было непроясненным инцидентом", - добавил он.
Ранее газета New York Times сообщала, что Гебрев признал, что поставлял вооружение на Украину в разгар конфликта на востоке страны в 2014 году, а также подтвердил, что хранил боеприпасы на складах в чешском Врбетице.
Прага в середине апреля обвинила Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Россия объявила 20 сотрудников чешской дипмиссии персонами нон грата и назвала обвинения в инциденте абсурдными, голословными и надуманными.
После этого МИД Чехии потребовал от России вернуть выдворенных дипломатов. Не получив ответа, Прага снова объявила о сокращении состава российского посольства, дав срок до конца мая.
На прошлой неделе Москва разработала перечень недружественных государств. Пока в нем значатся только США и Чехия. Но, как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, список могут пересмотреть по мере развития отношений с конкретной страной. Все решения будут принимать только после тщательного анализа.