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В Волгограде во время драки со стрельбой пострадали три человека

В Волгограде во время драки со стрельбой пострадали три человека - РИА Новости, 22.05.2021

В Волгограде во время драки со стрельбой пострадали три человека

Трое человек оказались в больнице после стрельбы возле торгового центра в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T15:51

2021-05-22T15:51

2021-05-22T15:51

волгоград

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 22 мая - РИА Новости. Трое человек оказались в больнице после стрельбы возле торгового центра в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.По информации ведомства, рано утром в субботу возле торгового центра "Европа" между несколькими людьми произошел конфликт."Была стрельба, неустановленное лицо причинило телесные повреждения троим местным жителям, (они) госпитализированы. Проводится проверка", - сообщили в полиции.

https://ria.ru/20210520/strelba-1733127140.html

волгоград

волгоградская область

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2021

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волгоград, волгоградская область, происшествия