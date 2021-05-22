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В Волгограде во время драки со стрельбой пострадали три человека
В Волгограде во время драки со стрельбой пострадали три человека - РИА Новости, 22.05.2021
В Волгограде во время драки со стрельбой пострадали три человека
Трое человек оказались в больнице после стрельбы возле торгового центра в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T15:51
2021-05-22T15:51
волгоград
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 22 мая - РИА Новости. Трое человек оказались в больнице после стрельбы возле торгового центра в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.По информации ведомства, рано утром в субботу возле торгового центра "Европа" между несколькими людьми произошел конфликт."Была стрельба, неустановленное лицо причинило телесные повреждения троим местным жителям, (они) госпитализированы. Проводится проверка", - сообщили в полиции.
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волгоград, волгоградская область, происшествия

В Волгограде во время драки со стрельбой пострадали три человека

15:51 22.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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ВОЛГОГРАД, 22 мая - РИА Новости. Трое человек оказались в больнице после стрельбы возле торгового центра в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, рано утром в субботу возле торгового центра "Европа" между несколькими людьми произошел конфликт.
"Была стрельба, неустановленное лицо причинило телесные повреждения троим местным жителям, (они) госпитализированы. Проводится проверка", - сообщили в полиции.
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