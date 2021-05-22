https://ria.ru/20210522/vertolet-1733414917.html

В Перу разбился полицейский вертолет

В Перу разбился полицейский вертолет - РИА Новости, 22.05.2021

В Перу разбился полицейский вертолет

Вертолет Bell UH-1 национальной полиции Перу потерпел крушение в заповеднике Ману к северу от Куско, поисковая операция обнаружила на месте аварии тела пяти... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T02:19

2021-05-22T02:19

2021-05-22T02:19

перу

в мире

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МЕХИКО, 22 мая - РИА Новости. Вертолет Bell UH-1 национальной полиции Перу потерпел крушение в заповеднике Ману к северу от Куско, поисковая операция обнаружила на месте аварии тела пяти человек, которые были на борту, сообщили в пресс-службе.Уточняется, что крушение вертолета Bell UH-1 "Ирокез" произошло 19 мая на территории национального заповедника Ману в высокогорье Анд на юге страны. На борту находились два пилота, механик и два пассажира, все - офицеры полиции.Руководство полиции объявило о создании комиссии для расследования инцидента, параллельного с расследованием прокуратуры.

https://ria.ru/20210509/vertolet-1731530447.html

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