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В Перу разбился полицейский вертолет
В Перу разбился полицейский вертолет - РИА Новости, 22.05.2021
В Перу разбился полицейский вертолет
Вертолет Bell UH-1 национальной полиции Перу потерпел крушение в заповеднике Ману к северу от Куско, поисковая операция обнаружила на месте аварии тела пяти... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T02:19
2021-05-22T02:19
перу
в мире
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МЕХИКО, 22 мая - РИА Новости. Вертолет Bell UH-1 национальной полиции Перу потерпел крушение в заповеднике Ману к северу от Куско, поисковая операция обнаружила на месте аварии тела пяти человек, которые были на борту, сообщили в пресс-службе.Уточняется, что крушение вертолета Bell UH-1 "Ирокез" произошло 19 мая на территории национального заповедника Ману в высокогорье Анд на юге страны. На борту находились два пилота, механик и два пассажира, все - офицеры полиции.Руководство полиции объявило о создании комиссии для расследования инцидента, параллельного с расследованием прокуратуры.
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перу, в мире

В Перу разбился полицейский вертолет

02:19 22.05.2021
 
CC BY 2.0 / L.C. Nøttaasen / Вертолет
Вертолет - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
CC BY 2.0 / L.C. Nøttaasen /
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МЕХИКО, 22 мая - РИА Новости. Вертолет Bell UH-1 национальной полиции Перу потерпел крушение в заповеднике Ману к северу от Куско, поисковая операция обнаружила на месте аварии тела пяти человек, которые были на борту, сообщили в пресс-службе.
"Подразделение, специализирующиеся на спасательных операциях, сообщило об обнаружении тел сотрудников Национальной полиции Перу на борту разбившегося вертолета", - говорится в заявлении, опубликованном в блоге ведомства в Twitter.
Уточняется, что крушение вертолета Bell UH-1 "Ирокез" произошло 19 мая на территории национального заповедника Ману в высокогорье Анд на юге страны. На борту находились два пилота, механик и два пассажира, все - офицеры полиции.
Руководство полиции объявило о создании комиссии для расследования инцидента, параллельного с расследованием прокуратуры.
Нашивки сотрудников МЧС России - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
9 мая, 03:54
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