https://ria.ru/20210522/venetsiya-1733272158.html

В Венеции открываются музеи

В Венеции открываются музеи - РИА Новости, 22.05.2021

В Венеции открываются музеи

В Венеции вновь заработали городские музеи, кроме того, в городе планируют провести и крупные мероприятия для публики, сообщает Национальное агентство Италии по РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T01:51

2021-05-22T01:51

2021-05-22T01:51

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Венеции вновь заработали городские музеи, кроме того, в городе планируют провести и крупные мероприятия для публики, сообщает Национальное агентство Италии по туризму (ENIT).В организации уточняют, что с конца апреля регион Венето считается "желтой", то есть неопасной в плане коронавируса зоной. Дворец дожей и музей Коррер открыты каждый день, другие пока работают с пятницы по воскресенье (дворцы Ка-Реццонико, Ка-Пезаро, Мочениго, а также Музей естественной истории, Музей стекла, Музей кружев, Дом-музей Карло Гольдони). Для посещения достопримечательностей рекомендуется предварительно бронировать или приобретать билеты онлайн на сайте www.visitmuve.it. Открыта и колокольня Сан-Марко, галерея Академии и музей Пегги Гуггенхайм. В ожидании гостей Венеция готовит программу первых важных мероприятий для публики. Архитектурная Биеннале пройдет с 22 мая по 27 ноября, а Морской салон состоится на территории Арсенала с 29 мая по 6 июня.

https://ria.ru/20210510/italiya-1730489199.html

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