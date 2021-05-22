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Туризм
https://ria.ru/20210522/venetsiya-1733272158.html
В Венеции открываются музеи
В Венеции открываются музеи - РИА Новости, 22.05.2021
В Венеции открываются музеи
В Венеции вновь заработали городские музеи, кроме того, в городе планируют провести и крупные мероприятия для публики, сообщает Национальное агентство Италии по РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T01:51
2021-05-22T01:51
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Венеции вновь заработали городские музеи, кроме того, в городе планируют провести и крупные мероприятия для публики, сообщает Национальное агентство Италии по туризму (ENIT).В организации уточняют, что с конца апреля регион Венето считается "желтой", то есть неопасной в плане коронавируса зоной. Дворец дожей и музей Коррер открыты каждый день, другие пока работают с пятницы по воскресенье (дворцы Ка-Реццонико, Ка-Пезаро, Мочениго, а также Музей естественной истории, Музей стекла, Музей кружев, Дом-музей Карло Гольдони). Для посещения достопримечательностей рекомендуется предварительно бронировать или приобретать билеты онлайн на сайте www.visitmuve.it. Открыта и колокольня Сан-Марко, галерея Академии и музей Пегги Гуггенхайм. В ожидании гостей Венеция готовит программу первых важных мероприятий для публики. Архитектурная Биеннале пройдет с 22 мая по 27 ноября, а Морской салон состоится на территории Арсенала с 29 мая по 6 июня.
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новости культуры, музеи, туризм, туристы, венето, новости - туризм, италия, венеция

В Венеции открываются музеи

01:51 22.05.2021
 
© flickr.com/HarshLight Дворец дожей
Дворец дожей - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© flickr.com/HarshLight
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Венеции вновь заработали городские музеи, кроме того, в городе планируют провести и крупные мероприятия для публики, сообщает Национальное агентство Италии по туризму (ENIT).
В организации уточняют, что с конца апреля регион Венето считается "желтой", то есть неопасной в плане коронавируса зоной.
Дворец дожей и музей Коррер открыты каждый день, другие пока работают с пятницы по воскресенье (дворцы Ка-Реццонико, Ка-Пезаро, Мочениго, а также Музей естественной истории, Музей стекла, Музей кружев, Дом-музей Карло Гольдони).
Для посещения достопримечательностей рекомендуется предварительно бронировать или приобретать билеты онлайн на сайте www.visitmuve.it.
Открыта и колокольня Сан-Марко, галерея Академии и музей Пегги Гуггенхайм.
В ожидании гостей Венеция готовит программу первых важных мероприятий для публики. Архитектурная Биеннале пройдет с 22 мая по 27 ноября, а Морской салон состоится на территории Арсенала с 29 мая по 6 июня.
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