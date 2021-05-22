https://ria.ru/20210522/vaktsinatsiya-1733429667.html

Мясников выступил за обязательную вакцинацию при одном условии

Мясников выступил за обязательную вакцинацию при одном условии - РИА Новости, 22.05.2021

Мясников выступил за обязательную вакцинацию при одном условии

Вакцинация — гражданская обязанность каждого, однако в случае с прививкой от COVID-19 существуют определенные преграды, заявил врач и телеведущий Александр... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T10:42

2021-05-22T10:42

2021-05-22T13:48

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мишустин

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Вакцинация — гражданская обязанность каждого, однако в случае с прививкой от COVID-19 существуют определенные преграды, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.Специалист выступил за обязательное вакцинирование детей по календарю прививок — вплоть до отказа в выдаче школьного аттестата и запрета на поступление в вузы для тех, кто не привился без причины. Однако, напомнил медик, в мире пока нет ни одного препарата для профилактики коронавирусной инфекции, прошедшего многолетние испытания. Это, по его мнению, лишает "морального права делать вакцинацию строго обязательной". Тем не менее ограничительные меры для непривитых Мясников поддержал."Маски, запрет на посещение театров, кафе, других публичных мест, поездок, заселения в гостиницы. Кому все это смертельно надоело — пусть делают вакцины. Кто переболел — пусть озаботится справкой. Да, это реальная дискриминация по иммунологическому принципу. Ну вот такие времена, что делать? Если не будет отмены ограничений для людей с антителами (вакцинированных), не будет и стимула вакцинироваться", — написал врач в своем Telegram-канале. Условием для обязательной вакцинации должно стать гарантированное обеспечение медицинской и социальной помощью в случае побочных эффектов, считает специалист. По его словам, если человек пошел навстречу обществу и "вкладывается в коллективный иммунитет", то в ответ его следует поддержать по закону. Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. С 18 января по поручению Владимира Путина стартовала массовая прививочная кампания. В стране зарегистрировано несколько препаратов для профилактики COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" от Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. Премьер-министр Михаил Мишустин на прошлой неделе сообщил, что уже более 24 миллионов россиян прошли различные этапы вакцинации. По его словам, к концу года необходимо сформировать коллективный иммунитет.

https://ria.ru/20210522/milliardery-1733423852.html

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