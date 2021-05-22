Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210522/vaktsinatsiya-1733429667.html
Мясников выступил за обязательную вакцинацию при одном условии
Мясников выступил за обязательную вакцинацию при одном условии - РИА Новости, 22.05.2021
Мясников выступил за обязательную вакцинацию при одном условии
Вакцинация — гражданская обязанность каждого, однако в случае с прививкой от COVID-19 существуют определенные преграды, заявил врач и телеведущий Александр... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T10:42
2021-05-22T13:48
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мишустин
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732797536_0:146:3124:1903_1920x0_80_0_0_07c84621eff2d73884999e338496f402.jpg
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Вакцинация — гражданская обязанность каждого, однако в случае с прививкой от COVID-19 существуют определенные преграды, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.Специалист выступил за обязательное вакцинирование детей по календарю прививок — вплоть до отказа в выдаче школьного аттестата и запрета на поступление в вузы для тех, кто не привился без причины. Однако, напомнил медик, в мире пока нет ни одного препарата для профилактики коронавирусной инфекции, прошедшего многолетние испытания. Это, по его мнению, лишает "морального права делать вакцинацию строго обязательной". Тем не менее ограничительные меры для непривитых Мясников поддержал."Маски, запрет на посещение театров, кафе, других публичных мест, поездок, заселения в гостиницы. Кому все это смертельно надоело — пусть делают вакцины. Кто переболел — пусть озаботится справкой. Да, это реальная дискриминация по иммунологическому принципу. Ну вот такие времена, что делать? Если не будет отмены ограничений для людей с антителами (вакцинированных), не будет и стимула вакцинироваться", — написал врач в своем Telegram-канале. Условием для обязательной вакцинации должно стать гарантированное обеспечение медицинской и социальной помощью в случае побочных эффектов, считает специалист. По его словам, если человек пошел навстречу обществу и "вкладывается в коллективный иммунитет", то в ответ его следует поддержать по закону. Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. С 18 января по поручению Владимира Путина стартовала массовая прививочная кампания. В стране зарегистрировано несколько препаратов для профилактики COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" от Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. Премьер-министр Михаил Мишустин на прошлой неделе сообщил, что уже более 24 миллионов россиян прошли различные этапы вакцинации. По его словам, к концу года необходимо сформировать коллективный иммунитет.
https://ria.ru/20210522/milliardery-1733423852.html
https://ria.ru/20210522/koronavirus-1733421931.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732797536_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_bff0cc433917707691e3b4f2c911cfc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество

Мясников выступил за обязательную вакцинацию при одном условии

10:42 22.05.2021 (обновлено: 13:48 22.05.2021)
 
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкМедик набирает в шприц российский препарат Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19
Медик набирает в шприц российский препарат Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Вакцинация — гражданская обязанность каждого, однако в случае с прививкой от COVID-19 существуют определенные преграды, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
Специалист выступил за обязательное вакцинирование детей по календарю прививок — вплоть до отказа в выдаче школьного аттестата и запрета на поступление в вузы для тех, кто не привился без причины. Однако, напомнил медик, в мире пока нет ни одного препарата для профилактики коронавирусной инфекции, прошедшего многолетние испытания. Это, по его мнению, лишает "морального права делать вакцинацию строго обязательной". Тем не менее ограничительные меры для непривитых Мясников поддержал.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
Вчера, 09:17
Благодаря вакцинации от COVID-19 в мире появилось девять новых миллиардеров
"Маски, запрет на посещение театров, кафе, других публичных мест, поездок, заселения в гостиницы. Кому все это смертельно надоело — пусть делают вакцины. Кто переболел — пусть озаботится справкой. Да, это реальная дискриминация по иммунологическому принципу. Ну вот такие времена, что делать? Если не будет отмены ограничений для людей с антителами (вакцинированных), не будет и стимула вакцинироваться", — написал врач в своем Telegram-канале.
Условием для обязательной вакцинации должно стать гарантированное обеспечение медицинской и социальной помощью в случае побочных эффектов, считает специалист. По его словам, если человек пошел навстречу обществу и "вкладывается в коллективный иммунитет", то в ответ его следует поддержать по закону.
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
Вчера, 08:47Распространение коронавируса
В центре "Вектор" назвали число выявленных в России мутаций коронавируса
Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. С 18 января по поручению Владимира Путина стартовала массовая прививочная кампания.
В стране зарегистрировано несколько препаратов для профилактики COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" от Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
Премьер-министр Михаил Мишустин на прошлой неделе сообщил, что уже более 24 миллионов россиян прошли различные этапы вакцинации. По его словам, к концу года необходимо сформировать коллективный иммунитет.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Александр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МишустинРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:53Победители Евровидения рассказали о своих планах
02:45Манижа обратилась к проголосовавшим за нее на Евровидении зрителям
02:34Итальянская группа прокомментировала свою победу на Евровидении
02:25Украинский генерал пожаловался на недоверие российских военных
02:25Александр Рыбак прокомментировал выступление Манижи на Евровидении
02:17Психиатр предупредил о главном признаке гипноза по телефону
02:13Диетолог объяснила резкую тягу к сладкому или соленому
02:10Манижа прокомментировала свое выступление в финале Евровидения
01:50Манижа заняла девятое место на Евровидении-2021
01:48Евровидение-2021 выиграла итальянская группа Maneskin
01:39Названы причины появления аллергии у детей
01:35Virgin Galactic заявила о третьем успешном полете корабля VSS Unity
01:30Россия отдала Молдавии 12 баллов на Евровидении
01:21Эксперт назвал признаки банка, который вот-вот лопнет
01:03На ультрамарафоне в Китае 16 человек погибли из-за плохой погоды
00:40Лидеры стран ЕС планируют обсудить новые антироссийские санкции
00:05Движение на МКАД, где столкнулись три автомобиля, восстановлено
00:04Все участники Евровидения завершили выступления
23:42Болгарский торговец оружием рассказал, что хранили на складе во Врбетице
23:30В Ингушетии в ДТП погибли два человека
Лента новостейМолния