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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210522/vaktsina-1733439949.html
Мишустин рассказал, почему многие поменяли свое отношение к "Спутнику V"
Мишустин рассказал, почему многие поменяли свое отношение к "Спутнику V" - РИА Новости, 22.05.2021
Мишустин рассказал, почему многие поменяли свое отношение к "Спутнику V"
Разработчик российской вакцины от коронавируса "Спутник V" Денис Логунов не побоялся испытать препарат на себе, открыто рассказал о создании, и благодаря этому... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T12:07
2021-05-22T12:07
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Разработчик российской вакцины от коронавируса "Спутник V" Денис Логунов не побоялся испытать препарат на себе, открыто рассказал о создании, и благодаря этому многие поменяли свое мнение о российской вакцине, рассказал премьер Михаил Мишустин на марафоне "Новое знание".В ходе выступления Мишустин спросил, знают ли участники мероприятия имена тех, кто добился уникальных открытий, например, создал вакцину."Это заслуга российского доктора наук, заведующего лабораторией клеточной микробиологии Национального исследовательского центра Гамалеи – Дениса Логунова. Он выпускник биотехнологического факультета Курского медицинского университета. Десять лет назад – защитил докторскую диссертацию в центре Гамалеи", - сказал Мишустин."Вместе со своим коллективом он разработал и не побоялся испытать на себе новую вакцину. Открыто рассказывал о том, как шло создание препарата. Благодаря этому многие поменяли свое мнение о российской вакцине. Лично знаю людей, которые раньше скептически относились к этой разработке", - добавил он.Мишустин также высказался о разработчике экспресс-теста, определяющего коронавирус."Уникальный экспресс-тест создал тоже наш соотечественник. Анжей Жимбиев, который более десяти лет работает в сфере инноваций. Является экспертом в разработке диагностических медицинских изделий. И когда началось распространение коронавируса, он занялся созданием экспресс-теста. Причем не в крупном научном центре. Эта идея была реализована в стартапе. Сейчас тест применяется не только в России, но и за рубежом", - сказал премьер.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", михаил мишустин, общество

Мишустин рассказал, почему многие поменяли свое отношение к "Спутнику V"

12:07 22.05.2021
 
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Разработчик российской вакцины от коронавируса "Спутник V" Денис Логунов не побоялся испытать препарат на себе, открыто рассказал о создании, и благодаря этому многие поменяли свое мнение о российской вакцине, рассказал премьер Михаил Мишустин на марафоне "Новое знание".
В ходе выступления Мишустин спросил, знают ли участники мероприятия имена тех, кто добился уникальных открытий, например, создал вакцину.
"Это заслуга российского доктора наук, заведующего лабораторией клеточной микробиологии Национального исследовательского центра Гамалеи – Дениса Логунова. Он выпускник биотехнологического факультета Курского медицинского университета. Десять лет назад – защитил докторскую диссертацию в центре Гамалеи", - сказал Мишустин.
"Вместе со своим коллективом он разработал и не побоялся испытать на себе новую вакцину. Открыто рассказывал о том, как шло создание препарата. Благодаря этому многие поменяли свое мнение о российской вакцине. Лично знаю людей, которые раньше скептически относились к этой разработке", - добавил он.
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Мишустин также высказался о разработчике экспресс-теста, определяющего коронавирус.
"Уникальный экспресс-тест создал тоже наш соотечественник. Анжей Жимбиев, который более десяти лет работает в сфере инноваций. Является экспертом в разработке диагностических медицинских изделий. И когда началось распространение коронавируса, он занялся созданием экспресс-теста. Причем не в крупном научном центре. Эта идея была реализована в стартапе. Сейчас тест применяется не только в России, но и за рубежом", - сказал премьер.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Михаил МишустинОбщество
 
 
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