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Украина выдвинула условие возобновления поставок воды в Крым
Украина выдвинула условие возобновления поставок воды в Крым - РИА Новости, 22.05.2021
Украина выдвинула условие возобновления поставок воды в Крым
Восстановление поставок воды из Днепра в Крым возможно только после его "демилитаризации и деоккупации", заявил в комментарии "Укринформу" пресс-секретарь... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T18:03
2021-05-22T18:50
олег николенко
россия
мид украины
республика крым
украина
в мире
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Восстановление поставок воды из Днепра в Крым возможно только после его "демилитаризации и деоккупации", заявил в комментарии "Укринформу" пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Накануне заместитель директора департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов отметил, что попытки Киева наказать крымчан водной блокадой способствуют росту напряженности и могут привести к гуманитарной катастрофе. "Водных ресурсов для бытового пользования в Крыму достаточно. Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации", — ответил на это Николенко.По его мнению, всю воду на полуострове потратили российские военные. При этом представитель МИД Украины не стал упоминать об ответственности Киева за блокировку Северо-Крымского канала. Он отметил, что "в соответствии с нормами международного права" теперь обеспечивать полуостров водой должна Россия.Водоснабжение в КрымуСеверо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла подачу воды в республику. Вопрос водоснабжения решался за счет подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде районов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, направив на решение проблемы около 50 миллиардов рублей.Так, в марте запустили новый Бештерек-Зуйский водозабор, построенный для снабжения Симферополя. Это позволило с 24 апреля перевести город на новый график подачи воды с 6:00 до 0:00 ежедневно. До этого воду подавали шесть часов в сутки — три утром и три вечером. Кроме того, уже начали бурить скважины в Азовском море, на дне которого, по расчетам ученых, могут быть значительные запасы пресной воды.
https://ria.ru/20210322/krym-1602324633.html
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олег николенко, россия, мид украины, республика крым, украина, в мире

Украина выдвинула условие возобновления поставок воды в Крым

18:03 22.05.2021 (обновлено: 18:50 22.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид на побережье Черного моря с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на побережье Черного моря с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Восстановление поставок воды из Днепра в Крым возможно только после его "демилитаризации и деоккупации", заявил в комментарии "Укринформу" пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Накануне заместитель директора департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов отметил, что попытки Киева наказать крымчан водной блокадой способствуют росту напряженности и могут привести к гуманитарной катастрофе.
"Водных ресурсов для бытового пользования в Крыму достаточно. Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации", — ответил на это Николенко.
По его мнению, всю воду на полуострове потратили российские военные. При этом представитель МИД Украины не стал упоминать об ответственности Киева за блокировку Северо-Крымского канала. Он отметил, что "в соответствии с нормами международного права" теперь обеспечивать полуостров водой должна Россия.
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Водоснабжение в Крыму

Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла подачу воды в республику. Вопрос водоснабжения решался за счет подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде районов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.
Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, направив на решение проблемы около 50 миллиардов рублей.
Так, в марте запустили новый Бештерек-Зуйский водозабор, построенный для снабжения Симферополя. Это позволило с 24 апреля перевести город на новый график подачи воды с 6:00 до 0:00 ежедневно. До этого воду подавали шесть часов в сутки — три утром и три вечером. Кроме того, уже начали бурить скважины в Азовском море, на дне которого, по расчетам ученых, могут быть значительные запасы пресной воды.
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