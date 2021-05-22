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В России за сутки умерли 386 человек с COVID-19

В России за сутки умерли 386 человек с COVID-19 - РИА Новости, 22.05.2021

В России за сутки умерли 386 человек с COVID-19

За сутки в РФ умерли 386 человек с COVID-19, за все время - 118 125, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T11:06

2021-05-22T11:06

2021-05-22T11:06

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

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санкт-петербург

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. За сутки в РФ умерли 386 человек с COVID-19, за все время - 118 125, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 386 смертей... За весь период по России умерло 118 125 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 60 человек, в Санкт-Петербурге - 35, в Ростовской области - 17, в Нижегородской - 16, в Самарской - 15.

россия

москва

самарская область

нижегородская область

ростовская область

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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