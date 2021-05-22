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В России за сутки умерли 386 человек с COVID-19
В России за сутки умерли 386 человек с COVID-19 - РИА Новости, 22.05.2021
В России за сутки умерли 386 человек с COVID-19
За сутки в РФ умерли 386 человек с COVID-19, за все время - 118 125, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T11:06
2021-05-22T11:06
2021-05-22T11:06
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. За сутки в РФ умерли 386 человек с COVID-19, за все время - 118 125, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 386 смертей... За весь период по России умерло 118 125 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 60 человек, в Санкт-Петербурге - 35, в Ростовской области - 17, в Нижегородской - 16, в Самарской - 15.
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РИА Новости
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