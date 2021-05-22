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Распространение коронавируса
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В России за сутки умерли 386 человек с COVID-19
В России за сутки умерли 386 человек с COVID-19 - РИА Новости, 22.05.2021
В России за сутки умерли 386 человек с COVID-19
За сутки в РФ умерли 386 человек с COVID-19, за все время - 118 125, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T11:06
2021-05-22T11:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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нижегородская область
ростовская область
санкт-петербург
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. За сутки в РФ умерли 386 человек с COVID-19, за все время - 118 125, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 386 смертей... За весь период по России умерло 118 125 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 60 человек, в Санкт-Петербурге - 35, в Ростовской области - 17, в Нижегородской - 16, в Самарской - 15.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, самарская область, нижегородская область, ростовская область, санкт-петербург

В России за сутки умерли 386 человек с COVID-19

11:06 22.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники перевозят тело умершего на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники перевозят тело умершего на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. За сутки в РФ умерли 386 человек с COVID-19, за все время - 118 125, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки подтверждено 386 смертей... За весь период по России умерло 118 125 человек", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве скончались 60 человек, в Санкт-Петербурге - 35, в Ростовской области - 17, в Нижегородской - 16, в Самарской - 15.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМоскваСамарская областьНижегородская областьРостовская областьСанкт-Петербург
 
 
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