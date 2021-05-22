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https://ria.ru/20210522/ukraina-1733447604.html
Украинцев обвинили в "поисках блох" в вышиванке Зеленского
Украинцев обвинили в "поисках блох" в вышиванке Зеленского - РИА Новости, 22.05.2021
Украинцев обвинили в "поисках блох" в вышиванке Зеленского
Деление по родоплеменному принципу на "правильных" и "неправильных" в случае с одеждой Владимира Зеленского говорит о том, что на Украине не может идти речи о... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T13:33
2021-05-22T16:19
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Деление по родоплеменному принципу на "правильных" и "неправильных" в случае с одеждой Владимира Зеленского говорит о том, что на Украине не может идти речи о какой-либо модернизации, пишет издание "Главред".По словам политолога Андрея Золотарева, некоторые украинцы скоро начнут под лупой изучать узоры на рубахах на предмет "зрады", а потом дело дойдет до "измерения черепов циркулем". Общество постоянно стремится поделить людей на "своих" и "чужих", что в определенном смысле отражает принцип "разделяй и властвуй", добавил он.Эксперт выразил мнение, что украинская политическая элита всегда стремится к личному обогащению, а народ периодически стравливают "москалями", "сепарами" и "зрадниками"."За последние годы вышиванка у нас превратилась в такой себе "бронежилет", которым прикрывается столько чертей и коррупционеров! Однако украинское общество все равно обращает внимание и обсуждает не смыслы, дела и слова, а рубаху, потому что гораздо проще поделиться на "своих-чужих" вокруг вышиванки президента, нежели озадачиться чем-то более сложным", — отметил Золотарев, добавив, что вместо того, чтобы развивать многообразную культуру, украинцев толкают "куда-то в другую сторону".Ранее Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки, опубликовав на своей странице в инстаграме фото: на нем президент вместе с супругой Еленой Зеленской запечатлен в национальной одежде. Однако пользователи Сети обратили внимание на схожесть рубашки Зеленского с русской косовороткой и назвали это "позором".В офисе главы Украины подобные претензии сочли "немотивированными".
https://ria.ru/20210522/ukraina-1733440897.html
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владимир зеленский, украина

Украинцев обвинили в "поисках блох" в вышиванке Зеленского

13:33 22.05.2021 (обновлено: 16:19 22.05.2021)
 
© Фото : @zelenskiy_official/InstagramПрезидент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© Фото : @zelenskiy_official/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Деление по родоплеменному принципу на "правильных" и "неправильных" в случае с одеждой Владимира Зеленского говорит о том, что на Украине не может идти речи о какой-либо модернизации, пишет издание "Главред".
По словам политолога Андрея Золотарева, некоторые украинцы скоро начнут под лупой изучать узоры на рубахах на предмет "зрады", а потом дело дойдет до "измерения черепов циркулем". Общество постоянно стремится поделить людей на "своих" и "чужих", что в определенном смысле отражает принцип "разделяй и властвуй", добавил он.
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Эксперт выразил мнение, что украинская политическая элита всегда стремится к личному обогащению, а народ периодически стравливают "москалями", "сепарами" и "зрадниками".
"За последние годы вышиванка у нас превратилась в такой себе "бронежилет", которым прикрывается столько чертей и коррупционеров! Однако украинское общество все равно обращает внимание и обсуждает не смыслы, дела и слова, а рубаху, потому что гораздо проще поделиться на "своих-чужих" вокруг вышиванки президента, нежели озадачиться чем-то более сложным", — отметил Золотарев, добавив, что вместо того, чтобы развивать многообразную культуру, украинцев толкают "куда-то в другую сторону".
Ранее Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки, опубликовав на своей странице в инстаграме фото: на нем президент вместе с супругой Еленой Зеленской запечатлен в национальной одежде. Однако пользователи Сети обратили внимание на схожесть рубашки Зеленского с русской косовороткой и назвали это "позором".
В офисе главы Украины подобные претензии сочли "немотивированными".
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