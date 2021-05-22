https://ria.ru/20210522/ukraina-1733447604.html

Украинцев обвинили в "поисках блох" в вышиванке Зеленского

Украинцев обвинили в "поисках блох" в вышиванке Зеленского - РИА Новости, 22.05.2021

Украинцев обвинили в "поисках блох" в вышиванке Зеленского

Деление по родоплеменному принципу на "правильных" и "неправильных" в случае с одеждой Владимира Зеленского говорит о том, что на Украине не может идти речи о... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T13:33

2021-05-22T13:33

2021-05-22T16:19

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Деление по родоплеменному принципу на "правильных" и "неправильных" в случае с одеждой Владимира Зеленского говорит о том, что на Украине не может идти речи о какой-либо модернизации, пишет издание "Главред".По словам политолога Андрея Золотарева, некоторые украинцы скоро начнут под лупой изучать узоры на рубахах на предмет "зрады", а потом дело дойдет до "измерения черепов циркулем". Общество постоянно стремится поделить людей на "своих" и "чужих", что в определенном смысле отражает принцип "разделяй и властвуй", добавил он.Эксперт выразил мнение, что украинская политическая элита всегда стремится к личному обогащению, а народ периодически стравливают "москалями", "сепарами" и "зрадниками"."За последние годы вышиванка у нас превратилась в такой себе "бронежилет", которым прикрывается столько чертей и коррупционеров! Однако украинское общество все равно обращает внимание и обсуждает не смыслы, дела и слова, а рубаху, потому что гораздо проще поделиться на "своих-чужих" вокруг вышиванки президента, нежели озадачиться чем-то более сложным", — отметил Золотарев, добавив, что вместо того, чтобы развивать многообразную культуру, украинцев толкают "куда-то в другую сторону".Ранее Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки, опубликовав на своей странице в инстаграме фото: на нем президент вместе с супругой Еленой Зеленской запечатлен в национальной одежде. Однако пользователи Сети обратили внимание на схожесть рубашки Зеленского с русской косовороткой и назвали это "позором".В офисе главы Украины подобные претензии сочли "немотивированными".

https://ria.ru/20210522/ukraina-1733440897.html

https://ria.ru/20200926/zrada-1577789315.html

украина

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владимир зеленский, украина