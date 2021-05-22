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Украинка назвала марш вышиванок "парадом быдла" и лишилась работы
Украинка назвала марш вышиванок "парадом быдла" и лишилась работы - РИА Новости, 22.05.2021
Украинка назвала марш вышиванок "парадом быдла" и лишилась работы
Жительница Харькова Евгения Бобкова резко высказалась о "марше вышиванок", который прошел в ее городе. Об этом пишет Obozrevatel. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T12:16
2021-05-22T16:07
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Жительница Харькова Евгения Бобкова резко высказалась о "марше вышиванок", который прошел в ее городе. Об этом пишет Obozrevatel.Девушка охарактеризовала мероприятие как "парад быдла" и назвала нацистским слоган "Слава Украине! Героям слава!". Позже Бобкова сообщила, что из-за инцидента ее уволили с работы. Украинке пришлось записать видеообращение с извинениями."Я действительно слишком резко высказалась, я хочу принести свои искренние извинения по поводу этой ситуации, потому что я поняла, какое количество людей я оскорбила", — сказала харьковчанка, добавив, что ценит украинскую культуру. По ее словам, подобное больше не повторится.Международный день вышиванки — традиционной украинской и белорусской одежды (чаще всего рубашки) — отмечают ежегодно в третий четверг мая.
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харьков, украина, в мире

Украинка назвала марш вышиванок "парадом быдла" и лишилась работы

12:16 22.05.2021 (обновлено: 16:07 22.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники "Марша вышиванок", приуроченного к годовщине создания дивизии СС "Галичина", в Киеве
Участники Марша вышиванок, приуроченного к годовщине создания дивизии СС Галичина, в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Жительница Харькова Евгения Бобкова резко высказалась о "марше вышиванок", который прошел в ее городе. Об этом пишет Obozrevatel.
Девушка охарактеризовала мероприятие как "парад быдла" и назвала нацистским слоган "Слава Украине! Героям слава!".
Позже Бобкова сообщила, что из-за инцидента ее уволили с работы. Украинке пришлось записать видеообращение с извинениями.
"Я действительно слишком резко высказалась, я хочу принести свои искренние извинения по поводу этой ситуации, потому что я поняла, какое количество людей я оскорбила", — сказала харьковчанка, добавив, что ценит украинскую культуру. По ее словам, подобное больше не повторится.
Международный день вышиванки — традиционной украинской и белорусской одежды (чаще всего рубашки) — отмечают ежегодно в третий четверг мая.
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