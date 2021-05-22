https://ria.ru/20210522/ubiystvo-1733341415.html

"Об этом молчали 12 лет": кто убил известного советского композитора

"Об этом молчали 12 лет": кто убил известного советского композитора - РИА Новости, 22.05.2021

"Об этом молчали 12 лет": кто убил известного советского композитора

В новгородском СК завершили расследование уголовного дела Алексея Прокофьева, обвиняемого в убийстве. Семидесятиоднолетний композитор Леонид Печников пропал... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T08:00

2021-05-22T08:00

2021-05-22T07:51

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. В новгородском СК завершили расследование уголовного дела Алексея Прокофьева, обвиняемого в убийстве. Семидесятиоднолетний композитор Леонид Печников пропал летом 2008-го, спустя месяц его останки нашли в другом регионе. Хотя Прокофьев сразу попал в поле зрения оперативников, его причастность к преступлению доказали лишь сейчас.Новая знакомаяВ августе 2008 года в районный отдел милиции Москвы пришла гражданская жена Печникова Галина Касперская и заявила о его пропаже. По ее словам, Леонида "за хорошие деньги" пригласили выступить на праздничном мероприятии где-то в области. Он надел белый парадный костюм и уехал. Домой не вернулся.Печников сочинял музыку для многих звезд советской и российской эстрады, в частности для Иосифа Кобзона и Алисы Фрейндлих. Сам тоже неплохо играл на аккордеоне и постоянно участвовал в различных творческих вечерах.На этот раз инициатором приглашения, по словам Касперской, была сотрудница ЖЭК, с которой музыкант познакомился несколько месяцев назад. Проверив всех работниц жилищно-коммунальной сферы, оперативники предположили, что та представилась вымышленным именем, использовав композитора в корыстных целях.Это подтвердилось довольно быстро. Новой знакомой оказалась ранее судимая за хищение имущества у пожилых людей Равиля Надрова, а квартиру Печникова в самом центре Москвы на улице Петровке она с помощью поддельной доверенности уже продала.МВД возбудило уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере", Надрову вместе с сообщницей, тоже ранее судимой за аналогичные преступления Валентиной Федоровой, задержали. Что-либо говорить о махинации с квартирой и о дальнейшей судьбе композитора они отказались.В итоге суд на восемь лет отправил аферисток за решетку.Труп в болотеПока столичные оперативники разбирались с квартирой, композитора продолжали искать. Спустя месяц, 24 сентября, грибник из Демянского района Новгородской области наткнулся в лесу на труп мужчины в белом костюме."Плоть была сильно обглодана животными, поэтому установить личность погибшего не удалось и его похоронили как неопознанного, — рассказывает РИА Новости и. о. руководителя отделения по расследованию особо важных дел СУ СКР по Новгородской области, майор юстиции Анастасия Ибрагимова. — Ребра и подъязычная кость были сломаны, однако назвать точную причину смерти судебные медики не смогли и уголовное дело не возбудили". Столичные полицейские узнали об этом лишь спустя год. Тело эксгумировали и провели экспертизу ДНК. Ошибки быть не могло — это известный композитор. Все материалы из Москвы передали в Новгород.К тому времени московские следователи уже возбудили уголовное дело об убийстве, а оперативники выяснили, что Надрова регулярно контактировала с жителем Демянского района Алексеем Прокофьевым. Его "богатое" криминальное прошлое — судимости за кражи, угоны и грабежи, а также географическое совпадение мест проживания и обнаружения трупа навели силовиков на мысль, что Прокофьев может быть причастен к расправе над Печниковым.Уголовника задержали и допросили, тот все отрицал. Поскольку доказательств не было — отпустили. Расследование зашло в тупик. Дело возобновляли еще несколько раз, но никого так и не нашли. Случайная встречаВ 2020 году оперативники сумели разговорить важного свидетеля — земляка и друга Прокофьева Андрея Щеголева, вместе с которым тот не раз преступал закон. Преступления, как правило, носили имущественный характер, так называемых мокрых дел приятели избегали. Во всяком случае, до встречи с Печниковым."На очередном допросе Щеголев наконец признался, что Прокофьев просил его помочь избавиться от тела, — объясняет Ибрагимова. — Он задушил композитора, труп был в багажнике. Щеголев отказался. Сделав все в одиночку, Прокофьев велел подельнику молчать под угрозой расправы".Поскольку Щеголев действительно серьезно опасался за жизнь, он проходил по делу как засекреченный свидетель. Чтобы убедиться в правдивости его показаний, оперативники отыскали в Москве Надрову, которая уже освободилась из колонии. Та все подтвердила.Надрова познакомилась с Прокофьевым, когда приехала в Новгородскую область подыскать на Селигере недорогую недвижимость для последующей перепродажи. Прокофьев подрабатывал таксистом и предложил пассажирке из Москвы помощь.Надрова тогда уже обрабатывала композитора, с которым случайно познакомилась на улице. Отношений с единственным сыном он не поддерживал, законной супруги не было, а квартира в центре Москвы — очень лакомый кусок. Поскольку Печников был зациклен на былых успехах и очень любил внимание к собственной персоне, опытная аферистка быстро втерлась к нему в доверие. Она всячески поддерживала разговоры о его блистательной карьере и проявляла "заботу", покупая недорогие продукты. С гражданской женой музыканта старалась не пересекаться.План к тому времени уже созрел — по поддельным документам продать недвижимость, а пенсионера вывезти на ПМЖ в Новгородскую область. Надрова подыскала деревянный домик в деревне Заря Демянского района и дала Прокофьеву 50 тысяч рублей на его покупку. В тонкости махинации посвящать водителя она не стала — делиться с ним не собиралась.Непредвиденные обстоятельства"Реализовав первую часть плана, Надрова попросила Печникова якобы за неплохое денежное вознаграждение поучаствовать в одном праздничном мероприятии в качестве баяниста, — восстанавливает картину преступления следователь. — На самом же деле его просто хотели вывезти в деревню и оставить там. Утром 18 августа 2008-го на Театральной площади музыкант сел в машину к Прокофьеву и Щеголеву. По дороге композитор задремал и проснулся уже в Демянске. Щеголев к тому моменту покинул автомобиль". По версии СК, пенсионер понял, что его обманули и привезли не на праздник, а в какую-то глухую деревню. По словам Надровой, он стал возмущаться и требовать, чтобы его вернули домой. Тогда уголовник задушил пассажира, труп спрятал в багажник, заехал за Щеголевым и свернул в ближайший лес. Бросив тело в трясину, позвонил Надровой."Та, конечно, сразу запаниковала, — говорит Ибрагимова. — Она понимала, что рано или поздно оперативники на нее выйдут. И когда ее в первый раз задержали, вообще отказалась говорить. Боялась Прокофьева. Молчала 12 лет". Получив чистосердечные признания Щеголева и Надровой, оперативники задержали Прокофьева и отправили в СИЗО. Во время обыска у него дома обнаружили гранаты, оружие и 36 кустов конопли, поэтому к статье "Убийство" добавились еще "Незаконное хранение оружия и взрывных устройств", а также "Культивирование растений, содержащих наркотические средства".На допросе Прокофьев заявил, что никого не убивал, а лишь довез композитора до его нового места жительства и оставил там. Позже он и вовсе обвинил Щеголева, рассекреченного после задержания главного подозреваемого."Похоже, умысла убивать Печникова у подельников действительно не было, — добавляет Ибрагимова. — Надрова почему-то считала, что он согласится поселиться в деревне. Как собиралась поступить в случае отказа — не пояснила".Дело Прокофьева по его просьбе рассмотрит суд присяжных. Если вину докажут, на этот раз рецидивисту грозит до 15 лет лишения свободы. Щеголев тоже мог попасть под уголовное преследование по статье 316 УК "Укрывательство преступления", но срок давности уже истек.

https://ria.ru/20210226/ubiystvo-1598948952.html

https://ria.ru/20210323/ubiystvo-1602292441.html

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россия, скр, жилье, следственный комитет россии (ск рф), иосиф кобзон, москва, новгородская область, убийство, происшествия