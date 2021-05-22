https://ria.ru/20210522/tesla-1733419785.html

Эксперт предрек Tesla слабые продажи в России

Эксперт предрек Tesla слабые продажи в России - РИА Новости, 22.05.2021

Эксперт предрек Tesla слабые продажи в России

Tesla найдет своего покупателя в России, если официально запустит продажи, однако спрос на этот электромобиль будет не таким высоким, как в США или Европе,... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T07:51

2021-05-22T07:51

2021-05-22T12:25

россия

илон маск

tesla motors

сша

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597828261_0:257:2729:1792_1920x0_80_0_0_1c5ac0f9695ef31b33f098f62094e845.jpg

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Tesla найдет своего покупателя в России, если официально запустит продажи, однако спрос на этот электромобиль будет не таким высоким, как в США или Европе, рассказал РИА Новости исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов.Ранее глава космической компании SpaceX и производителя электромобилей Tesla Илон Маск заявил, что Tesla в скором времени может выйти на российский рынок, а также создать в стране собственное производство.В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" выразили готовность работы с Tesla, если компания официально придет в Россию. "Мы уже имеем на рынке "бюджетную" линейку (электромобилей. — Прим. ред.): в частности, Nissan Leaf, Toyota Prius. Tesla — это скорее люксовый сегмент. Спрос будет, спрос на "премиум" у нас всегда есть", — отметили в ассоциации.Впрочем, в "Автостате" не столь оптимистичны.По оценке эксперта, общий парк электромобилей в России сейчас насчитывает 11 тысяч машин. И главный фактор, сдерживающий развитие рынка электромобилей, — отсутствие субсидий на их покупку, считает он. "Если принять во внимание пример Германии, где рынок электромобилей был не особенно высокий, когда немцы в прошлом году доплачивали достаточно серьезный бонус, то там в два раза выросли продажи электромобилей", — рассказал Удалов.

https://ria.ru/20210521/tesla-1733319889.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210521/tesla-1733291590.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, илон маск, tesla motors, сша, экономика