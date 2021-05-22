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https://ria.ru/20210522/tesla-1733419785.html
Эксперт предрек Tesla слабые продажи в России
Эксперт предрек Tesla слабые продажи в России - РИА Новости, 22.05.2021
Эксперт предрек Tesla слабые продажи в России
Tesla найдет своего покупателя в России, если официально запустит продажи, однако спрос на этот электромобиль будет не таким высоким, как в США или Европе,... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T07:51
2021-05-22T12:25
россия
илон маск
tesla motors
сша
экономика
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Tesla найдет своего покупателя в России, если официально запустит продажи, однако спрос на этот электромобиль будет не таким высоким, как в США или Европе, рассказал РИА Новости исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов.Ранее глава космической компании SpaceX и производителя электромобилей Tesla Илон Маск заявил, что Tesla в скором времени может выйти на российский рынок, а также создать в стране собственное производство.В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" выразили готовность работы с Tesla, если компания официально придет в Россию. "Мы уже имеем на рынке "бюджетную" линейку (электромобилей. — Прим. ред.): в частности, Nissan Leaf, Toyota Prius. Tesla — это скорее люксовый сегмент. Спрос будет, спрос на "премиум" у нас всегда есть", — отметили в ассоциации.Впрочем, в "Автостате" не столь оптимистичны.По оценке эксперта, общий парк электромобилей в России сейчас насчитывает 11 тысяч машин. И главный фактор, сдерживающий развитие рынка электромобилей, — отсутствие субсидий на их покупку, считает он. "Если принять во внимание пример Германии, где рынок электромобилей был не особенно высокий, когда немцы в прошлом году доплачивали достаточно серьезный бонус, то там в два раза выросли продажи электромобилей", — рассказал Удалов.
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россия, илон маск, tesla motors, сша, экономика

Эксперт предрек Tesla слабые продажи в России

07:51 22.05.2021 (обновлено: 12:25 22.05.2021)
 
© KDesign AGTesla Model 2
Tesla Model 2 - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© KDesign AG
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Tesla найдет своего покупателя в России, если официально запустит продажи, однако спрос на этот электромобиль будет не таким высоким, как в США или Европе, рассказал РИА Новости исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов.
Ранее глава космической компании SpaceX и производителя электромобилей Tesla Илон Маск заявил, что Tesla в скором времени может выйти на российский рынок, а также создать в стране собственное производство.
В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" выразили готовность работы с Tesla, если компания официально придет в Россию. "Мы уже имеем на рынке "бюджетную" линейку (электромобилей. — Прим. ред.): в частности, Nissan Leaf, Toyota Prius. Tesla — это скорее люксовый сегмент. Спрос будет, спрос на "премиум" у нас всегда есть", — отметили в ассоциации.
Впрочем, в "Автостате" не столь оптимистичны.
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"Такого массового спроса, как в Америке и Европе, не будет просто потому, что себестоимость и цена автомобиля высокая, учитывая курс валют по отношению к рублю. И субсидий у нас нет на электромобили, более того, на них хотят опять вернуть пошлину. Поэтому, если смотреть примерно, как продаются сейчас Audi e-tron, Jaguar i-pace и Porsche Taycan, — это сотни. Думаю, что Tesla будет на таком же уровне", — считает Удалов.

По оценке эксперта, общий парк электромобилей в России сейчас насчитывает 11 тысяч машин. И главный фактор, сдерживающий развитие рынка электромобилей, — отсутствие субсидий на их покупку, считает он. "Если принять во внимание пример Германии, где рынок электромобилей был не особенно высокий, когда немцы в прошлом году доплачивали достаточно серьезный бонус, то там в два раза выросли продажи электромобилей", — рассказал Удалов.
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