https://ria.ru/20210522/taganrog-1733421071.html
Число погибших при ремонте очистных сооружений под Таганрогом выросло до 11
Число погибших при ремонте очистных сооружений под Таганрогом выросло до 11 - РИА Новости, 22.05.2021
Число погибших при ремонте очистных сооружений под Таганрогом выросло до 11
Количество погибших при ремонте очистных сооружений под Таганрогом увеличилось до 11, один пострадавший умер в больнице, сообщили РИА Новости в мэрии города. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T08:32
2021-05-22T08:32
2021-05-22T09:22
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таганрог
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 22 мая — РИА Новости. Количество погибших при ремонте очистных сооружений под Таганрогом увеличилось до 11, один пострадавший умер в больнице, сообщили РИА Новости в мэрии города."Скончался один человек, который находился в реанимации", — уточнил собеседник агентства.По его словам, в больнице остаются семь человек, один из них в тяжелом состоянии.Как сообщили ранее власти, утром в пятницу в селе Дмитриадовка Ростовской области рабочие отравились газом в коллекторе при ремонте очистных сооружений.СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
https://ria.ru/20210521/gibel-1733383183.html
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следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, таганрог, происшествия