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Число погибших при ремонте очистных сооружений под Таганрогом выросло до 11
Число погибших при ремонте очистных сооружений под Таганрогом выросло до 11 - РИА Новости, 22.05.2021
Число погибших при ремонте очистных сооружений под Таганрогом выросло до 11
Количество погибших при ремонте очистных сооружений под Таганрогом увеличилось до 11, один пострадавший умер в больнице, сообщили РИА Новости в мэрии города. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T08:32
2021-05-22T09:22
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
таганрог
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 22 мая — РИА Новости. Количество погибших при ремонте очистных сооружений под Таганрогом увеличилось до 11, один пострадавший умер в больнице, сообщили РИА Новости в мэрии города."Скончался один человек, который находился в реанимации", — уточнил собеседник агентства.По его словам, в больнице остаются семь человек, один из них в тяжелом состоянии.Как сообщили ранее власти, утром в пятницу в селе Дмитриадовка Ростовской области рабочие отравились газом в коллекторе при ремонте очистных сооружений.СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
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следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, таганрог, происшествия

Число погибших при ремонте очистных сооружений под Таганрогом выросло до 11

08:32 22.05.2021 (обновлено: 09:22 22.05.2021)
 
© Фото : СК РФСотрудник СК России на месте гибели рабочих в Ростовской области
Сотрудник СК России на месте гибели рабочих в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© Фото : СК РФ
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ВОЛГОГРАД, 22 мая — РИА Новости. Количество погибших при ремонте очистных сооружений под Таганрогом увеличилось до 11, один пострадавший умер в больнице, сообщили РИА Новости в мэрии города.
"Скончался один человек, который находился в реанимации", — уточнил собеседник агентства.
По его словам, в больнице остаются семь человек, один из них в тяжелом состоянии.
Как сообщили ранее власти, утром в пятницу в селе Дмитриадовка Ростовской области рабочие отравились газом в коллекторе при ремонте очистных сооружений.
СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
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Следственный комитет России (СК РФ)Ростовская областьТаганрогПроисшествия
 
 
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