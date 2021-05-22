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Минздрав Армении расширил круг лиц, которые могут привиться "Спутником V"
Минздрав Армении расширил круг лиц, которые могут привиться "Спутником V" - РИА Новости, 22.05.2021
Минздрав Армении расширил круг лиц, которые могут привиться "Спутником V"
Министерство здравоохранения Армении расширило круг лиц, которые могут привиться российской вакциной против коронавируса "Спутник V", сообщили в субботу в... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T18:51
2021-05-22T18:51
2021-05-22T18:51
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ЕРЕВАН, 22 мая – РИА Новости. Министерство здравоохранения Армении расширило круг лиц, которые могут привиться российской вакциной против коронавируса "Спутник V", сообщили в субботу в пресс-службе ведомства."В приказ и.о. министра здравоохранения внесено изменение, отменен возрастной порог до 54 лет при вакцинации хронических больных препаратом "Спутник V", - говорится в сообщении на странице минздрава в Facebook.Таким образом, по данным министерства, российской вакциной могут привиться медработники, жильцы и сотрудники центров социальной опеки в возрасте от 18 до 54 лет, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями старше 18 лет.Карантин объявлен в Армении до 11 июля в рамках борьбы с коронавирусом. По последним данным, в республике выявлены 221 880 случаев COVID-19, скончались 4386 человек. Общая численность населения республики превышает 2,9 миллиона человек. Заявленная цель властей - вакцинировать от коронавируса до конца года около 700 тысяч человек. В Армении сейчас вакцинируют от COVID-19 препаратами "Спутник V", AstraZeneca и китайской вакциной CoronaVac.
https://radiosputnik.ria.ru/20210522/vaktsinatsiya-1733448786.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, facebook, здоровье - общество, astrazeneca , армения, в мире