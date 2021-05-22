https://ria.ru/20210522/sputnik-1733440428.html

Мишустин назвал "Спутник V" одной из самых востребованных вакцин в мире

Мишустин назвал "Спутник V" одной из самых востребованных вакцин в мире - РИА Новости, 22.05.2021

Мишустин назвал "Спутник V" одной из самых востребованных вакцин в мире

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что "Спутник V" можно официально назвать одной из самых востребованных вакцин против коронавируса в мире, которая... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T12:11

2021-05-22T12:11

2021-05-22T12:11

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мишустин

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что "Спутник V" можно официально назвать одной из самых востребованных вакцин против коронавируса в мире, которая доказала свою безопасность и эффективность."Сегодня "Спутник V" зарегистрирован почти в семидесяти странах мира. Ведь российская вакцина доказала свою безопасность и эффективность. Можно уже официально сказать: "Спутник V" - одна из самых востребованных вакцин в мире", - сказал он на просветительском марафоне "Новое Знание".Мишустин напомнил, что в начале пандемии никто не хотел признавать способность российских специалистов сделать такой научный прорыв."И здесь как раз важно было грамотно и доступно объяснить, почему эта вакцина защитит людей от вируса. Умение убеждать и представлять свои идеи - очень важные качества", - отметил он.Мишустин подчеркнул, что этому обязательно нужно учиться, "особенно людям, которые хотят изменить мир и предложить ему что-то новое".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин