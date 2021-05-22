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Мишустин назвал "Спутник V" одной из самых востребованных вакцин в мире
Мишустин назвал "Спутник V" одной из самых востребованных вакцин в мире - РИА Новости, 22.05.2021
Мишустин назвал "Спутник V" одной из самых востребованных вакцин в мире
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что "Спутник V" можно официально назвать одной из самых востребованных вакцин против коронавируса в мире, которая... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T12:11
2021-05-22T12:11
2021-05-22T12:11
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что "Спутник V" можно официально назвать одной из самых востребованных вакцин против коронавируса в мире, которая доказала свою безопасность и эффективность."Сегодня "Спутник V" зарегистрирован почти в семидесяти странах мира. Ведь российская вакцина доказала свою безопасность и эффективность. Можно уже официально сказать: "Спутник V" - одна из самых востребованных вакцин в мире", - сказал он на просветительском марафоне "Новое Знание".Мишустин напомнил, что в начале пандемии никто не хотел признавать способность российских специалистов сделать такой научный прорыв."И здесь как раз важно было грамотно и доступно объяснить, почему эта вакцина защитит людей от вируса. Умение убеждать и представлять свои идеи - очень важные качества", - отметил он.Мишустин подчеркнул, что этому обязательно нужно учиться, "особенно людям, которые хотят изменить мир и предложить ему что-то новое".
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
заявил, что "Спутник V
" можно официально назвать одной из самых востребованных вакцин против коронавируса в мире, которая доказала свою безопасность и эффективность.
"Сегодня "Спутник V" зарегистрирован почти в семидесяти странах мира. Ведь российская вакцина доказала свою безопасность и эффективность. Можно уже официально сказать: "Спутник V" - одна из самых востребованных вакцин в мире", - сказал он на просветительском марафоне "Новое Знание".
Мишустин напомнил, что в начале пандемии никто не хотел признавать способность российских специалистов сделать такой научный прорыв.
"И здесь как раз важно было грамотно и доступно объяснить, почему эта вакцина защитит людей от вируса. Умение убеждать и представлять свои идеи - очень важные качества", - отметил он.
Мишустин подчеркнул, что этому обязательно нужно учиться, "особенно людям, которые хотят изменить мир и предложить ему что-то новое".