https://ria.ru/20210522/spacex-1733470371.html

"Роскосмос" оценил вероятность появления в России аналога SpaceX

"Роскосмос" оценил вероятность появления в России аналога SpaceX - РИА Новости, 22.05.2021

"Роскосмос" оценил вероятность появления в России аналога SpaceX

Появление в России частных космических предприятий-аналогов американских компаний SpaceX и Blue Origin возможно, но на это потребуется время, заявил... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T17:48

2021-05-22T17:48

2021-05-22T17:48

наука

россия

александр блошенко

blue origin

космос - риа наука

роскосмос

spacex

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597651829_45:0:1194:646_1920x0_80_0_0_d09d3443ed8254a221a458ff71bb47f8.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Появление в России частных космических предприятий-аналогов американских компаний SpaceX и Blue Origin возможно, но на это потребуется время, заявил исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко на форуме "Новое знание"."Конечно, допускаю, но какое-то время потребуется", - сказал Блошенко, отвечая на вопрос, допускает ли он появление в России отечественного аналога американской частной компании SpaceX или Blue Origin.Он отметил, что взаимодействие "Роскосмоса" с частными компаниями может заключаться в делегировании им финансовых и технических рисков, если те готовы делать космическую технику. При этом, по словам Блошенко, "Роскосмос" должен быть уверен на 100%, что сможет рассчитывать на эти компании на десятилетия вперёд, либо в будущем поглотить стартапы, приобретя контрольные пакеты акций в них.Он также сообщил, что "Роскосмос" в настоящее время готовит дешевую инфраструктуру для испытаний ракет и спутников частных компаний."Сейчас мы делаем определенную инфраструктуру для частных разработчиков ракет и аппаратов, чтобы они могли тестировать свои небольшие ракеты и двигатели на подходящих для этого стендах, чтобы это было дешевле, чем на такой взрослый стенд загонять маленький двигатель", - пояснил Блошенко.

https://ria.ru/20210521/dialog-1733329533.html

https://ria.ru/20210507/kosmos-1731357837.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр блошенко, blue origin, космос - риа наука, роскосмос, spacex