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Наука
https://ria.ru/20210522/spacex-1733470371.html
"Роскосмос" оценил вероятность появления в России аналога SpaceX
"Роскосмос" оценил вероятность появления в России аналога SpaceX - РИА Новости, 22.05.2021
"Роскосмос" оценил вероятность появления в России аналога SpaceX
Появление в России частных космических предприятий-аналогов американских компаний SpaceX и Blue Origin возможно, но на это потребуется время, заявил... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T17:48
2021-05-22T17:48
наука
россия
александр блошенко
blue origin
космос - риа наука
роскосмос
spacex
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Появление в России частных космических предприятий-аналогов американских компаний SpaceX и Blue Origin возможно, но на это потребуется время, заявил исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко на форуме "Новое знание"."Конечно, допускаю, но какое-то время потребуется", - сказал Блошенко, отвечая на вопрос, допускает ли он появление в России отечественного аналога американской частной компании SpaceX или Blue Origin.Он отметил, что взаимодействие "Роскосмоса" с частными компаниями может заключаться в делегировании им финансовых и технических рисков, если те готовы делать космическую технику. При этом, по словам Блошенко, "Роскосмос" должен быть уверен на 100%, что сможет рассчитывать на эти компании на десятилетия вперёд, либо в будущем поглотить стартапы, приобретя контрольные пакеты акций в них.Он также сообщил, что "Роскосмос" в настоящее время готовит дешевую инфраструктуру для испытаний ракет и спутников частных компаний."Сейчас мы делаем определенную инфраструктуру для частных разработчиков ракет и аппаратов, чтобы они могли тестировать свои небольшие ракеты и двигатели на подходящих для этого стендах, чтобы это было дешевле, чем на такой взрослый стенд загонять маленький двигатель", - пояснил Блошенко.
https://ria.ru/20210521/dialog-1733329533.html
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россия, александр блошенко, blue origin, космос - риа наука, роскосмос, spacex

"Роскосмос" оценил вероятность появления в России аналога SpaceX

17:48 22.05.2021
 
© @SpaceX/Twitter Кадр видео запуска ракеты-носителя Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink
 Кадр видео запуска ракеты-носителя Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© @SpaceX/Twitter
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Появление в России частных космических предприятий-аналогов американских компаний SpaceX и Blue Origin возможно, но на это потребуется время, заявил исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко на форуме "Новое знание".
"Конечно, допускаю, но какое-то время потребуется", - сказал Блошенко, отвечая на вопрос, допускает ли он появление в России отечественного аналога американской частной компании SpaceX или Blue Origin.
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Он отметил, что взаимодействие "Роскосмоса" с частными компаниями может заключаться в делегировании им финансовых и технических рисков, если те готовы делать космическую технику. При этом, по словам Блошенко, "Роскосмос" должен быть уверен на 100%, что сможет рассчитывать на эти компании на десятилетия вперёд, либо в будущем поглотить стартапы, приобретя контрольные пакеты акций в них.
Он также сообщил, что "Роскосмос" в настоящее время готовит дешевую инфраструктуру для испытаний ракет и спутников частных компаний.
"Сейчас мы делаем определенную инфраструктуру для частных разработчиков ракет и аппаратов, чтобы они могли тестировать свои небольшие ракеты и двигатели на подходящих для этого стендах, чтобы это было дешевле, чем на такой взрослый стенд загонять маленький двигатель", - пояснил Блошенко.
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