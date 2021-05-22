https://ria.ru/20210522/sobaki-1733416038.html

Кинолог рассказал, как безопасно отвезти собаку на дачу

Кинолог рассказал, как безопасно отвезти собаку на дачу - РИА Новости, 22.05.2021

Кинолог рассказал, как безопасно отвезти собаку на дачу

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости, что собака при поездке в автомобиле должна находиться в переноске или быть РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T03:24

2021-05-22T03:24

2021-05-22T03:24

россия

владимир голубев

общество

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости, что собака при поездке в автомобиле должна находиться в переноске или быть пристегнута к ремню безопасности, а в общественном транспорте должна быть в наморднике и на поводке, только так будет обеспечена ее безопасность и комфорт окружающих.При поездке на общественном транспорте необходимо надеть на питомца намордник и держать его на коротком поводке. Для мелких собак потребуется переноска."Перевозка животных регламентируется правилами конкретного перевозчика. Перед поездкой заблаговременно ознакомьтесь с актуальной информацией, чтобы у вас не возникло трудностей", - сказал Голубев.Также он советует перед поездкой хорошо выгулять собаку и не кормить ее. Если же поездка до дачи занимает длительное время, корм и воду придется взять в машину, а по дороге делать небольшие остановки, чтобы питомец мог справить нужду.

https://ria.ru/20210424/aksessuary-1729732221.html

россия

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2021

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россия, владимир голубев, общество