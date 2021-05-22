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Кинолог рассказал, как безопасно отвезти собаку на дачу
Кинолог рассказал, как безопасно отвезти собаку на дачу - РИА Новости, 22.05.2021
Кинолог рассказал, как безопасно отвезти собаку на дачу
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости, что собака при поездке в автомобиле должна находиться в переноске или быть РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T03:24
2021-05-22T03:24
россия
владимир голубев
общество
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости, что собака при поездке в автомобиле должна находиться в переноске или быть пристегнута к ремню безопасности, а в общественном транспорте должна быть в наморднике и на поводке, только так будет обеспечена ее безопасность и комфорт окружающих.При поездке на общественном транспорте необходимо надеть на питомца намордник и держать его на коротком поводке. Для мелких собак потребуется переноска."Перевозка животных регламентируется правилами конкретного перевозчика. Перед поездкой заблаговременно ознакомьтесь с актуальной информацией, чтобы у вас не возникло трудностей", - сказал Голубев.Также он советует перед поездкой хорошо выгулять собаку и не кормить ее. Если же поездка до дачи занимает длительное время, корм и воду придется взять в машину, а по дороге делать небольшие остановки, чтобы питомец мог справить нужду.
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россия, владимир голубев, общество

Кинолог рассказал, как безопасно отвезти собаку на дачу

03:24 22.05.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина на даче
Женщина на даче - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости, что собака при поездке в автомобиле должна находиться в переноске или быть пристегнута к ремню безопасности, а в общественном транспорте должна быть в наморднике и на поводке, только так будет обеспечена ее безопасность и комфорт окружающих.
"Если вы собираетесь в поездку на машине, закрепите переноску в багажнике либо воспользуйтесь ремнями безопасности на заднем сиденье. Собаку без переноски зафиксируйте специальной перестежкой к ремню безопасности во время поездки. Для поездок вам нужно иметь при себе ошейник, поводок, намордник и ветеринарный паспорт", - рассказал кинолог.
При поездке на общественном транспорте необходимо надеть на питомца намордник и держать его на коротком поводке. Для мелких собак потребуется переноска.
"Перевозка животных регламентируется правилами конкретного перевозчика. Перед поездкой заблаговременно ознакомьтесь с актуальной информацией, чтобы у вас не возникло трудностей", - сказал Голубев.
Также он советует перед поездкой хорошо выгулять собаку и не кормить ее. Если же поездка до дачи занимает длительное время, корм и воду придется взять в машину, а по дороге делать небольшие остановки, чтобы питомец мог справить нужду.
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