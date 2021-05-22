https://ria.ru/20210522/smert-1733469464.html

Названы признаки скорой смерти

Названы признаки скорой смерти - РИА Новости, 22.05.2021

Названы признаки скорой смерти

Врачи перечислили самые распространенные симптомы, свидетельствующие о скорой смерти человека. Об этом пишет Express. РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T17:34

2021-05-22T17:34

2021-05-22T18:07

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Врачи перечислили самые распространенные симптомы, свидетельствующие о скорой смерти человека. Об этом пишет Express.Согласно Национальному институту здоровья США, наиболее частый признак приближающейся кончины — одышка и ощущение нехватки воздуха. Пожилые или тяжелобольные люди перед смертью могут испытывать также чувство беспокойства и депрессию. Кроме того, пациенты становятся более сонливыми и быстро утомляются. Врачи уточнили, что каждый из этих симптомов по отдельности не свидетельствует о конце жизни.Перед кончиной у человека наблюдается пониженная внимательность, потеря аппетита, а также пропадает желание пить. Руки, ступни и ноги умирающего становятся холодными на ощупь. Кроме того, кожа на теле может обретать синие и темные оттенки, дыхание и частота сердечных сокращений постепенно замедляются, грудная клетка перестает шевелиться, а пульс практически исчезает.

https://ria.ru/20210521/rak-1733400521.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

человек, жизнь, здоровье, общество