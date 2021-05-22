https://ria.ru/20210522/smert-1733469464.html
Названы признаки скорой смерти
Названы признаки скорой смерти - РИА Новости, 22.05.2021
Названы признаки скорой смерти
Врачи перечислили самые распространенные симптомы, свидетельствующие о скорой смерти человека. Об этом пишет Express. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T17:34
2021-05-22T17:34
2021-05-22T18:07
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Врачи перечислили самые распространенные симптомы, свидетельствующие о скорой смерти человека. Об этом пишет Express.Согласно Национальному институту здоровья США, наиболее частый признак приближающейся кончины — одышка и ощущение нехватки воздуха. Пожилые или тяжелобольные люди перед смертью могут испытывать также чувство беспокойства и депрессию. Кроме того, пациенты становятся более сонливыми и быстро утомляются. Врачи уточнили, что каждый из этих симптомов по отдельности не свидетельствует о конце жизни.Перед кончиной у человека наблюдается пониженная внимательность, потеря аппетита, а также пропадает желание пить. Руки, ступни и ноги умирающего становятся холодными на ощупь. Кроме того, кожа на теле может обретать синие и темные оттенки, дыхание и частота сердечных сокращений постепенно замедляются, грудная клетка перестает шевелиться, а пульс практически исчезает.
https://ria.ru/20210521/rak-1733400521.html
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