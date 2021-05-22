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В Атлантике сформировался первый в сезоне тропический шторм
В Атлантике сформировался первый в сезоне тропический шторм - РИА Новости, 22.05.2021
В Атлантике сформировался первый в сезоне тропический шторм
Тропический шторм "Ана", первый получивший имя в этом сезоне, сформировался в Атлантическом океане недалеко от Бермудских островов и движется в западном... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T19:29
2021-05-22T19:29
2021-05-22T19:40
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Тропический шторм "Ана", первый получивший имя в этом сезоне, сформировался в Атлантическом океане недалеко от Бермудских островов и движется в западном направлении, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC)."Предупреждение касательно субтропического шторма "Ана": "Ана" сейчас движется в западном направлении, находясь к северо-востоку от Бермудских островов", - говорится в сообщении центра в Twitter.По данным синоптиков, в настоящее время шторм находится примерно в 175 километрах от Бермудских островов. Максимальная скорость ветра достигает 75 километров в час. Скорость движения шторма составляет 6 километров в час. Как ожидается, в следующие несколько дней шторм ослабнет.Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.
https://radiosputnik.ria.ru/20210323/meteorolog-1602309836.html
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атлантический океан, сша, в мире