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Президент Эстонии посетила международные учения "Весенний шторм"

Президент Эстонии посетила международные учения "Весенний шторм" - РИА Новости, 22.05.2021

Президент Эстонии посетила международные учения "Весенний шторм"

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила международные учения "Весенний шторм", которые проходят в балтийской республике с 17 мая по 5 июня, сообщила в... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T14:13

2021-05-22T14:13

2021-05-22T14:13

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ХЕЛЬСИНКИ, 22 мая - РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила международные учения "Весенний шторм", которые проходят в балтийской республике с 17 мая по 5 июня, сообщила в субботу пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны.Заместитель командующего Силами обороны и руководитель учений генерал-майор Индрек Сирель в военном городке Тапа представил президенту цель, сценарий и ход учений."После чего Керсти Кальюлайд села в бронетранспортер и отправилась на Центральный полигон вооруженных сил, где встретилась с военнослужащими 2-пехотной бригады Сил обороны, британскими и французскими бойцами международного батальона НАТО, а также ознакомилась с возможностями нового противотанкового комплекса эстонской армии Spike",- говорится в сообщении.Ежегодные международные учения "Весенний шторм", в которых принимают участие почти 7 тысяч военнослужащих из Эстонии, США, Великобритании, Латвии, Польши, Италии, Франции и Дании, проходят в Эстонии с 17 мая по 5 июня. Основные мероприятия учений будут сосредоточены на Центральном полигоне Сил обороны"Весенний шторм" - это крупнейшие ежегодные учения Сил обороны, целью которого является боевая подготовка различных подразделений эстонской армии и взаимодействие с военнослужащими союзников по НАТО. Как и в прошлом году, учения проходят в сокращенном формате, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса между участниками "Весеннего шторма".

https://radiosputnik.ria.ru/20190429/1553148447.html

https://ria.ru/20210521/nato-1733249673.html

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керсти кальюлайд, нато, дания, латвия, сша, в мире