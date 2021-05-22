Президент Эстонии посетила международные учения "Весенний шторм"
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
ХЕЛЬСИНКИ, 22 мая - РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила международные учения "Весенний шторм", которые проходят в балтийской республике с 17 мая по 5 июня, сообщила в субботу пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны.
Заместитель командующего Силами обороны и руководитель учений генерал-майор Индрек Сирель в военном городке Тапа представил президенту цель, сценарий и ход учений.
29 апреля 2019, 14:42Сказано в эфиреВоенный эксперт объяснил, на что направлены учения НАТО "Весенний шторм"В Эстонии начинаются учения НАТО "Весенний шторм-2019", сообщил Главный штаб Сил обороны республики. Военный эксперт Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что эта прибалтийская республика для альянса является приоритетным направлением.
"После чего Керсти Кальюлайд села в бронетранспортер и отправилась на Центральный полигон вооруженных сил, где встретилась с военнослужащими 2-пехотной бригады Сил обороны, британскими и французскими бойцами международного батальона НАТО, а также ознакомилась с возможностями нового противотанкового комплекса эстонской армии Spike",- говорится в сообщении.
Ежегодные международные учения "Весенний шторм", в которых принимают участие почти 7 тысяч военнослужащих из Эстонии, США, Великобритании, Латвии, Польши, Италии, Франции и Дании, проходят в Эстонии с 17 мая по 5 июня. Основные мероприятия учений будут сосредоточены на Центральном полигоне Сил обороны
"Весенний шторм" - это крупнейшие ежегодные учения Сил обороны, целью которого является боевая подготовка различных подразделений эстонской армии и взаимодействие с военнослужащими союзников по НАТО. Как и в прошлом году, учения проходят в сокращенном формате, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса между участниками "Весеннего шторма".