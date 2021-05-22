https://ria.ru/20210522/shkola-1733430882.html
Детский омбудсмен Подмосковья рассказала о безопасности в школе
Детский омбудсмен Подмосковья рассказала о безопасности в школе - РИА Новости, 22.05.2021
Детский омбудсмен Подмосковья рассказала о безопасности в школе
Безопасность в школе заключается не только в стенах и охране, это еще и бесконфликтная среда в школе, рассказала в интервью РИА Новости детский омбудсмен... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T10:58
2021-05-22T10:58
2021-05-22T13:23
ксения мишонова
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733446000_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_1dfde6051d4888e9c5fb001bc96510c2.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Безопасность в школе заключается не только в стенах и охране, это еще и бесконфликтная среда в школе, рассказала в интервью РИА Новости детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова."Я бы не хотела, чтобы наши школы превращались в военные объекты за колючей проволокой и чтобы наших детей встречали хорошо вооруженные люди. Безопасность школы - это не только стены, не только охрана, не только металлоискатели. Безопасность школы - это дети, родители, учителя, это атмосфера и бесконфликтная среда в школе, это все то, что не может провоцировать агрессию", - сказала детский омбудсмен Подмосковья.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20210517/anime-1732682133.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733446000_0:0:481:360_1920x0_80_0_0_1540766e9a78234df14f4fb117bcf6c5.jpg
Мишонова: "Я бы не хотела, чтобы наши школы превращались в военные объекты"
"Я бы не хотела, чтобы наши школы превращались в военные объекты за колючей проволокой". Подмосковный детский омбудсмен Мишонова рассказала РИА Новости, что безопасность в школе это не только стены и охрана, но и бесконфликтная среда внутри.
Ксения Мишонова, Московская область (Подмосковье), Общество
2021-05-22T10:58
true
PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ксения мишонова, московская область (подмосковье), общество