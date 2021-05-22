https://ria.ru/20210522/shkola-1733430882.html

Детский омбудсмен Подмосковья рассказала о безопасности в школе

Детский омбудсмен Подмосковья рассказала о безопасности в школе - РИА Новости, 22.05.2021

Детский омбудсмен Подмосковья рассказала о безопасности в школе

Безопасность в школе заключается не только в стенах и охране, это еще и бесконфликтная среда в школе, рассказала в интервью РИА Новости детский омбудсмен... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T10:58

2021-05-22T10:58

2021-05-22T13:23

ксения мишонова

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Безопасность в школе заключается не только в стенах и охране, это еще и бесконфликтная среда в школе, рассказала в интервью РИА Новости детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова."Я бы не хотела, чтобы наши школы превращались в военные объекты за колючей проволокой и чтобы наших детей встречали хорошо вооруженные люди. Безопасность школы - это не только стены, не только охрана, не только металлоискатели. Безопасность школы - это дети, родители, учителя, это атмосфера и бесконфликтная среда в школе, это все то, что не может провоцировать агрессию", - сказала детский омбудсмен Подмосковья.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210517/anime-1732682133.html

московская область (подмосковье)

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2021

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Мишонова: "Я бы не хотела, чтобы наши школы превращались в военные объекты" "Я бы не хотела, чтобы наши школы превращались в военные объекты за колючей проволокой". Подмосковный детский омбудсмен Мишонова рассказала РИА Новости, что безопасность в школе это не только стены и охрана, но и бесконфликтная среда внутри. Ксения Мишонова, Московская область (Подмосковье), Общество 2021-05-22T10:58 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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ксения мишонова, московская область (подмосковье), общество