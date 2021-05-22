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Детский омбудсмен Подмосковья рассказала о безопасности в школе
Детский омбудсмен Подмосковья рассказала о безопасности в школе - РИА Новости, 22.05.2021
Детский омбудсмен Подмосковья рассказала о безопасности в школе
Безопасность в школе заключается не только в стенах и охране, это еще и бесконфликтная среда в школе, рассказала в интервью РИА Новости детский омбудсмен... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T10:58
2021-05-22T13:23
ксения мишонова
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Безопасность в школе заключается не только в стенах и охране, это еще и бесконфликтная среда в школе, рассказала в интервью РИА Новости детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова."Я бы не хотела, чтобы наши школы превращались в военные объекты за колючей проволокой и чтобы наших детей встречали хорошо вооруженные люди. Безопасность школы - это не только стены, не только охрана, не только металлоискатели. Безопасность школы - это дети, родители, учителя, это атмосфера и бесконфликтная среда в школе, это все то, что не может провоцировать агрессию", - сказала детский омбудсмен Подмосковья.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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Мишонова: "Я бы не хотела, чтобы наши школы превращались в военные объекты"
"Я бы не хотела, чтобы наши школы превращались в военные объекты за колючей проволокой". Подмосковный детский омбудсмен Мишонова рассказала РИА Новости, что безопасность в школе это не только стены и охрана, но и бесконфликтная среда внутри. Ксения Мишонова, Московская область (Подмосковье), Общество
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ксения мишонова, московская область (подмосковье), общество

Детский омбудсмен Подмосковья рассказала о безопасности в школе

10:58 22.05.2021 (обновлено: 13:23 22.05.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Безопасность в школе заключается не только в стенах и охране, это еще и бесконфликтная среда в школе, рассказала в интервью РИА Новости детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.
"Я бы не хотела, чтобы наши школы превращались в военные объекты за колючей проволокой и чтобы наших детей встречали хорошо вооруженные люди. Безопасность школы - это не только стены, не только охрана, не только металлоискатели. Безопасность школы - это дети, родители, учителя, это атмосфера и бесконфликтная среда в школе, это все то, что не может провоцировать агрессию", - сказала детский омбудсмен Подмосковья.
Читайте полный текст интервью >>
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