https://ria.ru/20210522/sayt-1733412679.html
Эксперт рассказал, как вас могут выследить через сайт знакомств
Эксперт рассказал, как вас могут выследить через сайт знакомств - РИА Новости, 22.05.2021
Эксперт рассказал, как вас могут выследить через сайт знакомств
Сайты знакомств представляют большую угрозу с точки зрения кибер-безопасности. Процент преступников там намного выше среднего, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T01:16
2021-05-22T01:16
2021-05-22T01:16
павел мясоедов
технологии
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Сайты знакомств представляют большую угрозу с точки зрения кибер-безопасности. Процент преступников там намного выше среднего, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов. Сами преступления на сайтах знакомств можно условно поделить на две группы: спровоцированные уязвимостями в программном обеспечении и связанные с человеческим фактором.К первой группе относятся несовершенства самого дейтингового софта, ко второй группе чаще всего относится мошенничество с использованием методов социальной инженерии."Лучшей защитой от подобных рисков на сайтах знакомств являются холодный разум и аккуратность. Помните, что собеседник может преследовать корыстные, преступные интересы или даже не являться тем, за кого себя выдаёт ", — заключил эксперт.
https://ria.ru/20210424/opasnye-1729727401.html
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павел мясоедов, технологии