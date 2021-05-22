https://ria.ru/20210522/sayt-1733412679.html

Эксперт рассказал, как вас могут выследить через сайт знакомств

Эксперт рассказал, как вас могут выследить через сайт знакомств - РИА Новости, 22.05.2021

Эксперт рассказал, как вас могут выследить через сайт знакомств

Сайты знакомств представляют большую угрозу с точки зрения кибер-безопасности. Процент преступников там намного выше среднего, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T01:16

2021-05-22T01:16

2021-05-22T01:16

павел мясоедов

технологии

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Сайты знакомств представляют большую угрозу с точки зрения кибер-безопасности. Процент преступников там намного выше среднего, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов. Сами преступления на сайтах знакомств можно условно поделить на две группы: спровоцированные уязвимостями в программном обеспечении и связанные с человеческим фактором.К первой группе относятся несовершенства самого дейтингового софта, ко второй группе чаще всего относится мошенничество с использованием методов социальной инженерии."Лучшей защитой от подобных рисков на сайтах знакомств являются холодный разум и аккуратность. Помните, что собеседник может преследовать корыстные, преступные интересы или даже не являться тем, за кого себя выдаёт ", — заключил эксперт.

https://ria.ru/20210424/opasnye-1729727401.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел мясоедов, технологии