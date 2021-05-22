Телеведущая "Звезды" оценила санкции Украины против российских СМИ
© РИА Новости / Виктория ВиатрисМежду хайпом и здравым смыслом: как СМИ освещают чрезвычайные ситуации
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. К санкциям Украины в отношении российских СМИ "уже давно никто из здравомыслящих людей не относится серьезно", заявила РИА Новости ведущая авторской программы на телеканале "Звезда" Ольга Белова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о продлении на три года санкций в отношении российских СМИ, в том числе МИА "Россия сегодня", ТНТ, ВГТРК, "Звезды", Первого канала и НТВ. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал продление Киевом этих санкций бессмысленной архаикой.
"К санкциям со стороны Киева, да и к любым политическим их потугам, что в бытность (экс-президента Петра) Порошенко, что сейчас со стороны Зеленского уже давно никто из здравомыслящих людей не относится серьезно. Понятно, что российские СМИ - это самое страшное, что сегодня есть для Киева. Услышать про себя и свой режим правду никому не понравится, отсюда и все эти санкционные трепыхания", - сказала Белова.
По словам телеведущей, несмотря на запреты, канал "все равно на Украине видят, смотрят".
"Люди находят способы увидеть российские телеканалы, а это говорит только о бесполезности санкций и слабости Зеленского", - добавила Белова.
Международное информационное агентство "Россия сегодня" и агентство "РИА Новости Украина" попали в санкционный список Украины в мае 2018 года. Тогда украинским провайдерам было предписано заблокировать доступ к сайтам: россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru и rian.com.ua. Киселев тогда заявил, что украинские власти должны прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сочла, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций.
Выражал серьезное беспокойство из-за действий украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве и Арлем Дезир - на тот момент представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Международная федерация журналистов также осудила и назвала "цензурным решением" блокировку Киевом МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина.