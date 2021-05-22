https://ria.ru/20210522/sanktsii-1733444316.html

Телеведущая "Звезды" оценила санкции Украины против российских СМИ

Телеведущая "Звезды" оценила санкции Украины против российских СМИ - РИА Новости, 22.05.2021

Телеведущая "Звезды" оценила санкции Украины против российских СМИ

К санкциям Украины в отношении российских СМИ "уже давно никто из здравомыслящих людей не относится серьезно", заявила РИА Новости ведущая авторской программы... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T12:58

2021-05-22T12:58

2021-05-22T12:58

россия

арлем дезир

обсе

международная федерация журналистов

вгтрк

дмитрий киселев

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. К санкциям Украины в отношении российских СМИ "уже давно никто из здравомыслящих людей не относится серьезно", заявила РИА Новости ведущая авторской программы на телеканале "Звезда" Ольга Белова.Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о продлении на три года санкций в отношении российских СМИ, в том числе МИА "Россия сегодня", ТНТ, ВГТРК, "Звезды", Первого канала и НТВ. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал продление Киевом этих санкций бессмысленной архаикой."К санкциям со стороны Киева, да и к любым политическим их потугам, что в бытность (экс-президента Петра) Порошенко, что сейчас со стороны Зеленского уже давно никто из здравомыслящих людей не относится серьезно. Понятно, что российские СМИ - это самое страшное, что сегодня есть для Киева. Услышать про себя и свой режим правду никому не понравится, отсюда и все эти санкционные трепыхания", - сказала Белова.По словам телеведущей, несмотря на запреты, канал "все равно на Украине видят, смотрят"."Люди находят способы увидеть российские телеканалы, а это говорит только о бесполезности санкций и слабости Зеленского", - добавила Белова.Международное информационное агентство "Россия сегодня" и агентство "РИА Новости Украина" попали в санкционный список Украины в мае 2018 года. Тогда украинским провайдерам было предписано заблокировать доступ к сайтам: россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru и rian.com.ua. Киселев тогда заявил, что украинские власти должны прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сочла, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций.Выражал серьезное беспокойство из-за действий украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве и Арлем Дезир - на тот момент представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Международная федерация журналистов также осудила и назвала "цензурным решением" блокировку Киевом МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина.

https://ria.ru/20210521/sanktsii-1733386843.html

https://ria.ru/20210519/sanktsii-1733032432.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, арлем дезир, обсе, международная федерация журналистов, вгтрк, дмитрий киселев, владимир зеленский, украина