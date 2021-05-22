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https://ria.ru/20210522/sanktsii-1733441207.html
Эксперт оценил новые санкции США по "Северному потоку — 2"
Эксперт оценил новые санкции США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 22.05.2021
Эксперт оценил новые санкции США по "Северному потоку — 2"
Последние санкции США против российских судов и организаций по "Северному потоку — 2" способны повлиять на реализацию проекта, так как могут затруднить... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T12:23
2021-05-22T15:12
россия
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
энтони блинкен
турецкий поток
балтийское море
министерство финансов сша
северный поток
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Последние санкции США против российских судов и организаций по "Северному потоку — 2" способны повлиять на реализацию проекта, так как могут затруднить финансовое взаимодействие с компаниями из списка и вызвать отказ европейских стран на заход этих компаний в свои порты, такое мнение РИА Новости высказал доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.Ранее американский Минфин сообщил, что США ввели санкции против организаций России и судов по проекту "Северный поток — 2". При этом Соединенные Штаты разрешили операции с Морской спасательной службой России, попавшей в санкционный список, не связанные со строительством трубопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток — 2"."Конечно, (санкции) могут повлиять на реализацию проекта. Во-первых, тот факт, что они вводятся против организаций и против компаний, означает, что с ними затрудняется определенное финансовое взаимодействие. Нравится, не нравится, но это так. Момент второй. Вводятся санкции против судов, что дает целому ряду стран — союзников США юридические основания отказать им заходить в их собственные порты. И эту угрозу тоже мы должны иметь в виду", — сказал Фененко.Как пояснил эксперт, новые санкции США — это некое приглашение со стороны Вашингтона странам Северной Европы отказать российским судам в праве захода в территориальные воды по логике "вы же под санкциями"."Наконец, третий момент. Это затруднит подписание новых соглашений между, скажем так, теми российскими обществами, компаниями, против которых введены санкции, и странами Евросоюза. Напрямую этого не сказано, но американцы надеются, что европейцы последуют их примеру. Здесь как раз все вполне себе логично. Это акт продолжающейся борьбы против "Северного потока", — подчеркнул Фененко.Он также считает, что стоит ожидать встречи лидеров двух стран в будущем, но, учитывая ситуацию, вряд ли стоит ожидать каких-то соглашений на ней."Нас опять подводит наша российская мечта, что вот сейчас будет встреча президентов, мы о чем-то договоримся. Это присутствует у нас постоянно как лейтмотив — мечта о такой встрече, мечта о таком соглашении. Встреча будет, но, как показывают нам американцы, соглашение будет вряд ли", — добавил Фененко.Как отмечал Минфин США, в частности, санкции были введены против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Также ограничения затронули 13 судов: "Академик Черский", "Балтийский исследователь", "Спасатель Карев", "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Артемис Оффшор", "Бахтемир", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Нарвал", "Сивуч", "Умка".Госдеп США ранее заявил, что строящая газопровод компания Nord Stream 2 AG подпадает под санкции, но отказался их реализовывать, сославшись на национальную безопасность. Представитель Белого дома Джен Псаки признала, что теперь строительство газопровода будет трудно остановить."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020-го силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский". При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта. В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что окончательной договоренности о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, но если она будет достигнута, то саммит может пройти в одной из "европейских дипломатических столиц". Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник заявил, что американская сторона ожидает проведения встречи двух президентов в предстоящие недели.
https://ria.ru/20210522/sanktsii-1733437518.html
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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, энтони блинкен, турецкий поток, балтийское море, министерство финансов сша, северный поток, сергей рябков, джо байден, сша, в мире

Эксперт оценил новые санкции США по "Северному потоку — 2"

12:23 22.05.2021 (обновлено: 15:12 22.05.2021)
 
© AP Photo / dpa / Stefan SauerТрубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© AP Photo / dpa / Stefan Sauer
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Последние санкции США против российских судов и организаций по "Северному потоку — 2" способны повлиять на реализацию проекта, так как могут затруднить финансовое взаимодействие с компаниями из списка и вызвать отказ европейских стран на заход этих компаний в свои порты, такое мнение РИА Новости высказал доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.
Ранее американский Минфин сообщил, что США ввели санкции против организаций России и судов по проекту "Северный поток — 2". При этом Соединенные Штаты разрешили операции с Морской спасательной службой России, попавшей в санкционный список, не связанные со строительством трубопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток — 2".
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
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"Конечно, (санкции) могут повлиять на реализацию проекта. Во-первых, тот факт, что они вводятся против организаций и против компаний, означает, что с ними затрудняется определенное финансовое взаимодействие. Нравится, не нравится, но это так. Момент второй. Вводятся санкции против судов, что дает целому ряду стран — союзников США юридические основания отказать им заходить в их собственные порты. И эту угрозу тоже мы должны иметь в виду", — сказал Фененко.
Как пояснил эксперт, новые санкции США — это некое приглашение со стороны Вашингтона странам Северной Европы отказать российским судам в праве захода в территориальные воды по логике "вы же под санкциями".
"Наконец, третий момент. Это затруднит подписание новых соглашений между, скажем так, теми российскими обществами, компаниями, против которых введены санкции, и странами Евросоюза. Напрямую этого не сказано, но американцы надеются, что европейцы последуют их примеру. Здесь как раз все вполне себе логично. Это акт продолжающейся борьбы против "Северного потока", — подчеркнул Фененко.
Он также считает, что стоит ожидать встречи лидеров двух стран в будущем, но, учитывая ситуацию, вряд ли стоит ожидать каких-то соглашений на ней.
"Нас опять подводит наша российская мечта, что вот сейчас будет встреча президентов, мы о чем-то договоримся. Это присутствует у нас постоянно как лейтмотив — мечта о такой встрече, мечта о таком соглашении. Встреча будет, но, как показывают нам американцы, соглашение будет вряд ли", — добавил Фененко.
Как отмечал Минфин США, в частности, санкции были введены против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Также ограничения затронули 13 судов: "Академик Черский", "Балтийский исследователь", "Спасатель Карев", "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Артемис Оффшор", "Бахтемир", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Нарвал", "Сивуч", "Умка".
Склад труб для строительства газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 21:52
В Германии заявили об усилении борьбы за "Северный поток — 2"
Госдеп США ранее заявил, что строящая газопровод компания Nord Stream 2 AG подпадает под санкции, но отказался их реализовывать, сославшись на национальную безопасность. Представитель Белого дома Джен Псаки признала, что теперь строительство газопровода будет трудно остановить.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020-го силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский". При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта. В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что окончательной договоренности о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, но если она будет достигнута, то саммит может пройти в одной из "европейских дипломатических столиц". Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник заявил, что американская сторона ожидает проведения встречи двух президентов в предстоящие недели.
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
Вчера, 10:47
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РоссияAllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Энтони БлинкенТурецкий потокБалтийское мореМинистерство финансов СШАСеверный потокСергей РябковДжо БайденСШАВ мире
 
 
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